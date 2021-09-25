中國國民黨主席今(25)日進行改選，由朱立倫當選新任主席。曾擔憂張亞中若當選恐衝擊國民黨未來選情的台北市議員羅智強表示，雖不支持張亞中擔任黨主席，但仍很尊敬他，而若張亞中當選，他也會支持，因為我們有一個更重要的目標「下架民進黨」，他更對那些看到張亞中落選就喊著要退黨的人說，請看看張亞中的風度和氣度。

羅智強今在臉書上表示，上週自己表了對張亞中當黨主席的擔憂，張的幕僚很客氣的和他連絡，他告訴對方，雖然不支持張亞中擔任黨主席，仍然很尊敬張亞中，但如果張亞中當選中國國民黨主席，自己一樣會全力的支持，因為我們還是有一個更重要的共同目標，「下架民進黨」。

看到一些人因為張亞中沒有當選主席就喊著要退黨，羅智強指出，「說真的，請看看張亞中的風度和氣度吧」，對於有人號召退黨、包圍黨中央，張亞中直接表示反對，他尊重選舉結果並仍繼續為他相信的理念戰鬥。

羅智強直言，國民黨的主席選舉選得很激烈，但民進黨的黨內選舉何嘗不是如此，但人家是怎麼做到「團結」二個字？國民黨要擔心的，不是黨內選舉的紛爭，而是對外戰鬥能不能齊心團結，如果今天張亞中沒選上黨主席大家就要退黨、不再支持國民黨；那如果今天張亞中選上，那是不是不支持張亞中的人，一樣要退黨、不再支持國民黨？照這種邏輯，誰當黨主席都是選心酸的，然後民進黨繼續躺著當選。

對於張亞中的粉絲到自己臉書來洗版，羅智強感嘆，「如果這樣能讓各位出氣，那就儘量洗吧」，並指自己為捍衛中華民國、捍衛國民黨所付出的，絕不輸給任何人，「為了一場黨主席選舉，連我都要追殺不放過，我只能説，我問心無愧，也悉聽尊便」。

羅智強更說，自己最憤怒的，是張亞中的支持者要罵他承受了，但自己從頭到尾都説「不管江啟臣和朱立倫誰當選我都放心」，結果一堆人來説他支持朱立倫、不支持江啟臣，「需要學民進黨這種扭曲的招數嗎？」