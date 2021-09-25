方宥心在《做工的人》演出性工作者，與柯叔元有許多對手戲。（大慕影藝提供））

方宥心為了《做工的人》性工作者角色，開拍前就做了許多角色功課。（大慕影藝提供））

方宥心熱愛演戲，但也難以忘情音樂創作。（傳軒媒體提供）

方宥心熱愛演戲，但也難以忘情音樂創作。（傳軒媒體提供）

方宥心今年以《做工的人》的性工作者「珍妮花」一角，入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，從公佈入圍到日前受訪，她坦言一直分不清現實與戲劇，原因是她近期正在拍攝大愛台新戲，故事主角剛好是金鐘入圍常客「林嘉俐」的故事，「這一切巧合到令人起雞皮疙瘩，因為拍快3個月，剛好在公布入圍的前兩天、後3天正巧在拍攝嘉俐姊以《四重奏》等戲3次入圍金鐘獎的戲份，實在太神奇了！」

因為戲裡、戲外都入圍，方宥心笑說，她一直不覺得「方宥心」再度入圍，感覺像是在拍戲、入圍也剛好是角色的當下狀態，近期唯一一次休假就是趕回台北開金鐘造型會議，前兩次入圍都很快就定下禮服了，現在連試穿時間都沒有，正好她最近拍到的劇情也是「林嘉俐」正在苦惱著出席金鐘獎的禮服，「所以我真的很錯亂！加上每天拍戲班表都超忙，根本還沒時間享受這一切」。

她因每天如火如荼忙著拍戲，當天也是在拍戲過程中被通知入圍，下一秒又進入戲劇角色裡，坦言至今還沒看過其他入圍者的作品，不過一翻開入圍名單，她看到有前輩潘麗麗、小薰、Janet等人，就直呼「單就看到她們的名字，就知道實力多強了！」被有沒有得獎感言，她一副不抱得獎希望、謙虛地說：「幹嘛準備啦！」

不過若是跟自己比？她以自己過去曾經兩度入圍女主角獎的《蘇足》、《外鄉女》和《做工的人》的珍妮花一起比，「我會說，得獎的是珍妮花！因為我真的用了很多心力！」她說珍妮花這角色雖然場次不多，也僅花了6、7天就拍完，但每次出場都很關鍵，故事又都有點深，因此她必須克服在每一場關鍵場次出現時，都能讓觀眾感受到珍妮花的內心想法與厚度，「我不會浪費任何一秒的時間和畫面」。

因此她從開拍前一個多月就開始建構角色，第一步就是以珍妮花向外延伸，從劇本找蛛絲馬跡來「拼圖」，把阿欽（柯叔元飾）、女兒小玉的相關架構、故事都拼湊完成，除了劇本上有的，其他空白的部分，她在自己的創作本上寫寫、畫畫、幫助自己記憶、然後形成畫面，「當真的碰到小玉時，好像我真的養了她17年、是懷胎10月生下的女兒。」她坦言在拼湊故事到一定程度時就覺得好累，因為自己已經進入「珍妮花」而心力交瘁，「覺得她真的有點堅強，而且為母則強」。

她坦言當時的自己真的很焦慮，「很怕毀了他們的看板、怕自己拖累了珍妮花這角色」，因此她事前真的做足功課，「 因為珍妮花是從事一樓一鳳的性工作者，我必須對那房間熟悉到閉著眼睛就知道衛生紙在哪、床單多久沒換的熟悉度，加上開拍第一天就是床戲、第二天是他毒癮發作肢體衝突，我必須非常熟悉那房間才能知道如何動作。因此一進去，我就東摸西摸，很專注地把這些訊息都搜集完成。做好功課對我來說，就建立了七成的安全感，拍戲現場就不用再分心去想現場的狀態」。

雖然這是方宥心拍過尺度最大的戲，也坦言原本確實有些擔心，但透過定裝、前置作業，自己心防就卸下了，「劇組有各種保護措施，大家各司其職，他們專業到讓我毋須花心思擔心，只要把自己工作做好，就連拍床戲也還是很有安全感，鏡頭主要是拍上半身，雖然叔元哥的鬍渣親到我整個脖子都超紅，但他腰部以下根本完全沒有碰到我，下半身完全懸空，他的核心肌群應該很強！哈」，且兩人之前已合作過《阿不拉的三個女人》、《外鄉女》，每次看到都稱兄道弟，她常被虧一點女人味都沒有，拍床戲也完全不需要事前培養默契。

36歲的方宥心，與小3歲的男友交往近3年，她說兩人感情很穩定，男友對她拍戲尺度沒有意見、很相信專業，也完全尊重她。至於結婚大事，她擔心自己個性無法一心多用經營一個家庭，但也沒有到不婚程度，只是今年的疫情讓她更覺得珍惜當下比其他什麼都重要，男友也不急結婚，「他只會問我何時要跟他求婚，我笑說等我喝醉時」。她坦言兩人個性有點相反，她比較衝動，「以科學角度客觀來看，開口求婚的人比較可能會是我，但我現在還沒有這樣的想法，大家都還在衝事業，但也不排除有閃婚的可能啦，有可能哪天就突然去登記！」至於小孩如果生得出來當然想生，萬一生不出來也隨緣，就去領養。