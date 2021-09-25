一名60歲高雄籍葉姓漁民25日傍晚在澎湖七美鄉南滬碼頭不慎落海昏迷，消防人員獲報緊急搶救，立即通報直升機趕往後送高雄，所幸搶救及時暫無生命危險。

澎湖消防局七美分隊25日傍晚5時37分接獲南滬安檢所轉報，七美鄉南港村七美電廠旁海域有民眾落水，溺者已被救到岸邊階梯上，請求派遣救護車前往救護。

消防局獲報後，立即派遣七美分隊救護車1車3人前往救護，現場隊員謝文路負責帶班。

救護人員到場時，溺者意識昏迷，惟尚有呼吸及脈搏，手腳及身體有多處擦傷，救護人員立即給予抽吸、非再呼吸型面罩給氧、清洗傷口、止血、包紮等處置，岸巡人員協助以長背板搬運上岸，送往七美衛生所救醫。

經七美衛生所肺部X光檢查，溺者肺部有浸潤情形，醫護人員初步處置後，溺者逐漸恢復意識，已可與人對話。

晚上7時44分七美分隊接獲七美衛生所通報，溺者將搭乘凌天航空直升機前往高雄醫學大學附設醫院治療，消防局再次出動救護車至衛生所協助後送事宜，順利完成救護及後送任務。

消防局表示，溺者是來自高雄市60歲葉姓漁民，案發時正欲從漁船跨上碼頭用餐，不慎跌落海中，所幸現場有當地熱心民眾立刻下水救援，並拖帶至碼頭階梯處，第一時間維持其呼吸及脈搏，再由消防、岸巡及醫護人員協力搶救，終使其恢復意識。