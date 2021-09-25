孟晚舟今晚返抵深圳，親友團和華為員工前往機場迎接。（央視新聞截圖）

歷經十餘小時飛行後，孟晚舟乘坐的國航包機，今晚十點降落在深圳寶安國際機場。抵達後，孟晚舟向迎接她的親友、華為員工發表三分半鐘的簡短感言。她說，「如果信念有顏色的話，那一定是中國紅。」

「我終於回到了祖國的懷抱！」穿著一身紅衣的孟晚舟步下舷梯後，發表了返國感言：「異國他鄉的漫長等待，充滿掙扎和煎熬，但當我走下舷梯，雙腳落地的那一刻，家鄉的溫度讓我心潮澎湃，難以言表。祖國，我回來了！」

孟晚舟感謝黨和政府的關懷，也感謝所有關注和關心她的人。她說，作為一名普通的中國公民，遭遇如此的困境，滯留異國他鄉三年，她始終感到外界的溫暖，習近平主席始終掛記她的事，讓她深受感動。

孟晚舟說，她也感謝在這個過程中，所有相關部門對她的鼎力支持和幫助。「他們堅定的維護中國企業和中國公民的正當權益，回首三年，我更加明白，個人命運、企業命運和國家的命運是十指相連。祖國是我們最堅強的後盾，只有祖國的繁榮昌盛，企業才能穩健發展，人民才能幸福安康。」

孟晚舟說，「作為中國人，我以祖國為傲；作為一名奮鬥的華為人，我以華為為傲。所有的挫折與困難，感激與感動，堅守與擔當，都化作我們前進的動力和拚搏的勇氣。」

孟晚舟說，在政府的管理規則下。努力發展好企業，為國家、為社會多做貢獻。「有五星紅旗的地方，就有信念的燈塔。如果信念有顏色，那一定是中國紅。」

發表完感言後，孟晚舟登上接駁車離開機場，前往隔離飯店展開21天的集中隔離。