孫淑媚以《天橋上的魔術師》劇中鞋店老闆娘「點媽」入圍女主角獎。（公視提供）

孫淑媚演戲22年首度被金鐘獎肯定。（羅永銘攝）

孫淑媚演戲22年首度被金鐘獎肯定，開心到飄飄然。（羅永銘攝）

孫淑媚演戲22年首度被金鐘獎肯定。（羅永銘攝）

私下的孫淑媚其實知性又可愛。（羅永銘攝）

孫淑媚14歲出道，入圍8次金曲獎、24歲就拿下金曲台語歌后殊榮，但已接觸戲劇22年、也熱愛演戲的她，卻直到今年才首度以《天橋上的魔術師》中的「點媽」一角入圍金鐘獎女主角獎。入圍當天她情緒失控大爆哭，「這是我人生離金鐘獎最近、最近的一次，感覺好像在做夢，前3天都處在飄飄然的狀態，無時不刻隨時都在笑！」

她入圍金鐘情緒激動其來有自，「從我演戲至今，一直在被練習落空。每年只要有拍戲，幾乎導演、製作人都誇說『妳一定會入圍』，然後就會很期待，但每一次都失望、落空，這次當然也當練習，想過可能會入圍也可能又沒有，所以知道入圍時真的很想哭、想大叫」，當經紀人對摀著耳朵不敢聽入圍名單的她說「妳入圍了耶」，她真的不敢相信，「天啊，太開心了！」因為這一直是她努力、卻以為自己永遠無法達到的目標與夢想。她說這次入圍對手都很強、各有特色，自己有追《我的婆婆怎麼那麼可愛》、是《婆婆》粉，但她也想要相信自己，畢竟得獎靠運氣，且每屆評審口味都不同。

雖然早就拿過金曲獎，但金鐘獎之於對孫淑媚的意義又不一樣，「轉換戲劇領域對歌手來講，要能獲得角色機會、得到認同，真的很不容易」。她回想自己的演員之路一路走來只能以「坎坷」形容，科班出身的她，想拍戲是因為真的喜歡、有興趣，但要突破、擺脫既定的歌手形象又真的很難，「大家覺得妳就是來玩玩、客串，不可能真的有人給妳不錯的角色」，她一直期待戲劇方面有所表現、讓大家看到她也是好演員，但要被真正認同，真的好難。

她的第一部戲是在《雨中鳥》飾演白冰冰劇中長大後的女兒，「第一場母女重逢戲，我哭到眼線液花了，臉上掛著一條條黑色淚水，那時就被灌輸『妳不會演戲』」。後來的她更面臨一連串打擊，「大家就是無法接受妳、不相信妳、不給妳機會。我曾經認真帶了兩大箱衣服去現場，但其實只有客串一場戲」。

直到27歲，大愛台《千江有水千江月》製作人從網路看到她的照片，想找她拍戲，但她與經紀人怕又被退貨，還先跟對方打預防針：「淑媚很矮，大家都覺得她不會演喔！」反而是製作人希望給他們機會來聊聊，還勸她別想那麼多、願意讓她試，要她對自己有信心；該劇拍完後，製作人誇她一定會入圍金鐘、且播出後一定很多人會找她演戲，「結果我又4年沒有拍戲工作！當時真的好想演，看到好看的戲時，常會在家自己演一遍、過乾癮」。好不容易4年後，三立有個演出機會，要讓她在《雨夜花》演一個被賣到娼寮的小角色，原本只有3集戲份，結果一周後叫她去試鏡女主角，3天後確認由她演出，「我開心到尖叫，很想加上風火輪滾地板！因為你知道這有多難嗎！」

《雨夜花》演完，導演又誇她說一定會入圍，其中好幾場戲演出時，身旁的演員也都會說：「夭壽喔！要得獎了喔！」她自嘲：「可能是大家對我的期待值比較低，看到表現嚇一跳！」不過這次，她依舊沒入圍，也再度又等了3年才等到機會演戲。孫淑媚苦笑說，她的每一部戲都是「做口碑」，一部戲拍完因為好相處、表現不錯，製作人、導演要拍戲又會來找她。

這次她在《天橋》飾演的「點媽」雖戲份被稀釋，但角色反差大、個性鮮明，前期是精明幹練的虎媽，後期性情大變，沉迷賭博又因兒子失蹤而崩潰失魂，她坦言每一場戲都很難、後期更是每一場戲都演到崩潰，「但最難的的部分，導演已經先幫我克服了，就是他相信當時的孫淑媚可以演點媽！因為任何一個人要來演這角色，一定會先思考與角色個性的雷同點，連我都不確定我可以做到，導演卻相信我可以，這是最困難的了！」

40歲至今仍小姑獨處的她，坦言一直很想成為母親，很小就想結婚、有自己的小孩，弟弟的小孩出生後她也幫忙照顧，因此雖然還不是一個媽媽，卻對媽媽角色很能感同身受，甚至劇中的家庭問題，自己也不陌生，包括她自己在重男輕女的傳統家庭長大，一直無法釋懷為何爸媽就是偏愛弟弟，也會為此吃醋，但不管父母怎樣偏心，自己還是像「小不點」一樣愛父母。

但她不諱言其實已放棄結婚生小孩，「都40了，生不出來了。大家叫我去凍卵，我查了資料，這年紀也不用想了」。她上一次談戀愛，已經是2015年，對方小自己5歲，因為都很忙沒時間相處，所以只談了兩個月就發現不適合而結束。她也發現自己好像不太會和異性相處，交往過程中會想討好對方、當個完美女友，反而太累、失去自己，所以現在的她已經不強求，「是比隨緣更隨緣的狀態」。