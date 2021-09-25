李姓男子2019年間在台北市一間酒店點了小姐出場續攤，在回程的計程車上，李男見小姐喝掛，竟逕自伸手揉胸與摸下體，後續還意圖載去開房間，小姐被計程車司機問了提醒了一句「他剛剛好像有動妳皮包」，小姐才驚覺現金遭竊，連同遭侵犯部分一同報警。案經上訴，高等法院維持原判，依乘機性交罪判其1年2月。可再上訴。

判決書指出，2019年7月間李男前往北市中山區一間酒店消費，點了一名小姐坐檯，同日晚間加價帶小姐出場去信義區的酒店續攤，兩人玩到隔日凌晨2時許，小姐表明想返家，李男便與其一起坐上計程車。

小姐向計程車司機報完地址後，就因不勝酒力，側躺在李男的大腿上，豈料，李男見狀便將手伸進小姐的內衣裡揉捏胸部，同時再將手伸入小姐的裙內撫摸其下體，小姐意識到後，曾無力且小聲的要李男「不要用」，但李男仍持續犯行。

李男見小姐已經完全失去意識，便向計程車司機要求隨便停一間便宜的旅館，司機不疑有他答應，駛到旅館後，李男先下車訂房間，卻發現身上的現金不夠付房費與車費，還竊走小姐皮夾裡的900元湊錢，後來因小姐發現非住處不願下車，請司機載她回家，才不了了之。

計程車司機覺得兩人關係有些異常，出言提醒後，小姐才驚知錢包裡的900元被竊走，趕緊要司機再掉頭回去，沒想到，李男卻死也不還剛剛竊走的900元，雙方僵持不下，小姐遂氣炸報警提告。

一審桃園地院依乘機性交罪，判李男1年2月徒刑；竊盜罪處拘役50日。案經上訴，高等法院重新勘驗證據，認為李男僅為滿足個人慾望，對酒醉昏迷之人乘機猥褻，不尊重被害人的性自主權，造成其心靈莫大傷害，且恣意竊走她人皮家的財物，參酌其犯後態度不佳，法官認為原審用法不無不當，上訴無理，駁回上訴。可再上訴。