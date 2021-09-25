9月21日，德國總理梅克爾（前左）與基民盟主席、聯盟黨（基民盟／基社盟）總理候選人拉謝特（前右），在施特拉爾松德（Stralsund）出席基民盟競選集會。（照片／新華社）

四年一度的德國聯邦議院（國會下議院）選舉將於26日舉行，已執政16年的現任總理梅克爾預定卸任，本次大選將決定誰能成為接班人，帶領德國邁入「後梅克爾時代」。選前最後民調則顯示，中間偏左的社會民主黨勝出機率仍較大，可能打敗梅克爾所屬保守派執政聯盟「基民盟／基社盟」（簡稱聯盟黨），從而由社民黨總理候選人蕭茲主導組閣。但不論哪個政黨勝出，都勢必得組聯合政府。

本屆大選共有3位總理候選人，分別是中右翼聯盟黨的拉謝特、社民黨的蕭茲和綠黨的貝爾伯克。社民黨原本與聯盟黨組成大聯合政府，先前曾被認為只是「陪跑」角色，但近期，在政黨支持率和總理候選人個人支持率上，社民黨均呈現上升勢頭，尤其是追過聯盟黨，可能在大選中贏得最多議席。

不過，9月23日最新公布的德國電視二台民調顯示，聯盟黨支持率升至23％，社民黨保持在25％不變，差距已在誤差範圍內。綠黨則明顯鞏固第三名的地位，支持率為16.5％。另外，親商的自民黨、極右翼德國另類選擇黨（AfD）和左翼黨，支持率分別為11％、10％及6％。

就個人支持率而言，蕭茲仍然遙遙領先於競爭對手，64％的人相信他勝任總理一職。認為拉謝特適合當總理的人只有26％。綠黨的貝爾伯克支持率則為25％。梅克爾24日呼籲民眾，基於德國穩定，應將票投給她的黨內接棒者拉謝特。

由於兩大黨支持率都只有百分之二十幾，加上社民黨此前表示不願再與聯盟黨聯合執政，因此未來執政的很可能是一大黨加兩小黨的三黨聯盟。例如社民黨成為第一大黨，選後邀請綠黨、自民黨談判，組成聯合政府並推舉蕭茲出任總理，而這三黨的代表顏色分別是紅、綠、黃，因此又稱為「紅綠燈聯盟」。

然而，小黨的重要性大大增加，也會給未來組閣帶來更多不確定性。4年前，選後結盟談判便曠日廢時。而不論拉謝特，還是蕭茲，都不是梅克爾那樣強勢的領導人。未來諸多的政治、經濟和社會挑戰，都將對繼任者構成巨大考驗。