大陸正妹網紅「陳大婷呢」是一位時尚部落客，微博擁有10萬粉絲的她，近日突然被女網友「糖糖豆包子」公開多張她下身打滿馬賽克且衣衫不整躺在床上睡覺的照片，還被痛批：「有錢買愛馬仕沒錢開房？」引爆網友熱議。

女網友「糖糖豆包子」近日突然公開多張網紅「陳大婷呢」多張躺在床上且下身打滿馬賽克的照片，痛批陳大婷呢與她完全不認識，卻未經同意擅闖她的家中睡覺，「要不是我家阿姨今天去打掃還發現不了妳呢，臉真夠大的就是說。」

陳大婷呢被曝衣衫不整床照。(取自糖糖豆包子微博)

從「糖糖豆包子」公開的對話截圖中，可見她還把這些照片同步傳給了陳大婷呢本人，更諷刺對方「這是您嗎？非法侵占別人住宅還要衣衫不整睡覺的女孩？有錢買愛馬仕沒錢開房？非要來我家蹭住？」

對於非法侵佔別人住宅的指控，陳大婷呢沉默2天終於在微博發聲回應，稱糖糖豆包子是她兄弟的前女友，也不知道兩人間的糾葛，還強調她並非私闖民宅，而是朋友合法帶她進入，「我在簽合同前先住了一晚，僅此而已。我能租得起這個房子也不差這一晚酒店錢，整個過程完全沒有同該女士前男友有過任何親密舉動，他也於早上5點離開去廣州了，該女士可以調家裡監控錄影。」

陳大婷呢最後也不忘強調，所有證據她都已經保留交給律師，一切走法律程序解決，「多說一句，有問題就報警，員警自然會處理，在網路上捏造事實是違法行為，有問題可以起訴，別當鍵盤俠了。」