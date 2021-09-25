華為前財務長孟晚舟在遭拘禁1028天之後，終於在25日晚間飛抵中國深圳，她在許多在場等候她的媒體、同事、朋友們高喊著「歡迎回家」的呼喊聲中步下登機梯，落地後感性發言「祖國我回來了」，相信讓不少人聽了淚崩。然而目前仍在新冠肺炎疫情的防疫期間，她也仍須面對嚴格防疫規格，隔離完後才能歸家。

今日在停機坪，首先由機場防疫人員登機為孟晚舟進行防疫等相關行動後，她在沒有戴口罩的情況下，在停機坪發表簡短感言。與在場歡迎的民眾，保持良好的防疫距離。而雖然貴為華為公主，她能在發言中兩度提到自己是普通的中國公民，正因她是中國公民，也面臨著與大眾一樣的隔離規定。

根據《南方都市報》報導，當前入境中國者，仍有著嚴格防疫規定，孟晚舟在回到深圳之後，將按照14+7的隔離政策，集中隔離14天後，再加上7天不限制外出的小區管理之後，才能返家。

面對孟晚舟終於在被拘留1028天後回國，已成為許多中國民眾極為關注的事件。有網友留言指出「終於回家了，雖然不是（孟晚舟）親朋好友，但看到消息還是有點感動，有點熱淚盈眶，因為感受到了國家的強大。」