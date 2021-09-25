「第56屆廣播金鐘獎頒獎典禮」在25日晚間於國父紀念館盛大舉行，今年大贏家由國立教育廣播電臺拿下，奪得9項大獎，氣氛嗨翻，而今晚典禮壓軸獎項也是最令人期待的大獎是「流行音樂節目獎」與「流行音樂節目主持人獎」，由陳子鴻、孫盛希擔任頒獎人，2項大獎皆由財團法人客家公共傳播基金會「我是東西南北香蕉人」的黃連煜雙料獲獎，備受肯定。

第56屆廣播金鐘完整得獎名單

【社會關懷節目獎】：城市的光影

【社會關懷節目主持人獎】：雅柏（黃柏諺）城市的光影

【兒童節目獎】：MIT生態道館

【兒童節目主持人獎】：唐妮、陳玥燊、張宸瑋／MIT生態道館（報名單位：國立教育廣播電臺）

【少年節目獎】：技職ＭＶＰ（參賽單位：國立教育廣播電臺）

【少年節目主持人獎】：阿芹妹【鍾依芹】、阿凱翔【張凱翔】／耳公探險隊（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

【社區節目獎】：愛上新竹（參賽單位：竹科廣播股份有限公司）

【社區節目主持人獎】：洪惠冠、蔡榮光／愛上新竹（報名單位：竹科廣播股份有限公司）

【生活風格節目獎】：原味廚戀（參賽單位：望春風廣播股份有限公司）

【生活風格節目主持人獎】：梁瓊丹、陽氏萃恒／哈囉！聽見東南亞（報名單位：姊妹傳播事業有限公司）

【教育文化節目獎】：食在有意思（參賽單位：內政部警政署警察廣播電臺）

【教育文化節目主持人獎】：楊照【李明駿】／楊照談書（報名單位：臺北廣播電臺）

【商品類廣告獎】：販奇網—喜歡的蛋糕篇（參賽單位：全國廣播股份有限公司）

【非商品類廣告獎】：我想媽媽疫起加油系列廣告之『手機裡的媽媽』篇（參賽單位：財團法人佳音廣播電台）

【電臺品牌行銷創新獎】：《張開耳朵聽故事Bravo故事亭》廣播社群聲影體驗展（參賽單位：財團法人台北勞工教育電台基金會）

【企劃編撰獎】：Lucy【陳珮茹】、Lulu【盧俊諺】、Emma【陳怡安】、士玶【黃士玶】、賴可【賴冠宇】／真的假的！？（報名單位：內政部警政署警察廣播電臺）

【音效獎】：林彥宇、施嘯天、蔡嘉哲、張詠欣／空中故事館（報名單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

【藝術文化節目獎】：寶島記事簿（參賽單位：國立教育廣播電臺）

【藝術文化節目主持人獎】：阿田教授【廖新田】、土豆仁【王裕仁】／寶島美術館（報名單位：國立教育廣播電臺）

【創新研發應用獎】：財團法人客家公共傳播基金會／講客進鄉團— 5G多功能廣播整合系統 行動直播車（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）

【特別貢獻獎】：丁文祺先生

【廣播劇獎】：空中故事館（參賽單位：正聲廣播股份有限公司臺中廣播電臺）

【單元節目獎】：技職翻轉人生（參賽單位：國立教育廣播電臺）

【類型音樂節目獎】：阿卡人聲（參賽單位：國立教育廣播電臺）

【類型音樂節目主持人獎】：咖啡貓【楊盈箴】／傾聽音樂（報名單位：財團法人佳音廣播電台）

【流行音樂節目獎】：我是東西南北香蕉人（參賽單位：財團法人客家公共傳播基金會）

【流行音樂節目主持人獎】：黃連煜／我是東西南北香蕉人（報名單位：財團法人客家公共傳播基金會）