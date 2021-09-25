幼齡的小孩往往對外界事物充滿好奇，動不動就想把東西往嘴邊塞，但若不慎吞下其他物品，若卡在體內排不出，最嚴重恐導致腸道壞死。一位小男童因腹部劇烈疼痛被家長帶去就醫，沒想到X光竟照出「一串佛珠」，才發現罪魁禍首是15顆磁力強的小圓球。

小朋友常常亂吞玩具，但小兒科感染醫師顏俊宇在節目《醫師好辣》上分享一起特殊的誤食案例，一位約小班年紀的男童因喉嚨痛、劇烈腹痛、上吐下瀉掛急診，沒想到X光照驚見「一串佛珠」。但其實是由15顆極具磁力的「巴克球」串聯而成。

原本醫師評估，可以等男童症狀改善再做治療，但隨著男童腹部疼痛、嘔吐的情況越來越嚴重，甚至還出現血便，只好緊急開刀取出。才發現巴克球卡在男童十二指腸，由於受到壓迫，造成粘膜破裂、腸液流出，導致嚴重的腹膜炎。

顏俊宇提醒，誤吞巴克球相當危險，雖然它體積小，但因其具有磁力，「它一顆吞進去沒事，兩顆就會黏在一起，多一點就會卡住腸道，更慘的是把兩個腸壁夾在一起，可能就會缺氧壞死。」而這起案例中，男童則吞了15顆巴克球，所幸在緊急開刀後，住院2周後就無大礙。