台中一名23歲林姓男子假扮女性，在網路上詐騙3名年僅14歲的女國中生，以要拍瘦身衣影片為由，要求其自拍裸照面試，案經其中一名少女母親察覺，全案才曝光。案經上訴，台中高分院依違反兒少法，判4年徒刑。可再上訴。

判決書指出，林男偽裝成女性，在臉書設立假帳號，隨機聯繫未成年少女，稱其要尋找願意拍攝瘦身衣廣告的模特兒，而少女則需先自拍下裸照面試，共有3名未成年少女傻傻拍攝下自己的胸部傳送給林男。

而少女們傳送照片後，遲遲等不到回音，其中一名少女的母親察覺狀態有異，才發覺女兒大概是受到詐騙，遂報警處理，經警方前往林男的家中搜索時，林男卻已將照片刪除，而警方則把刪除的照片還原，全案經由檢方偵結起訴。

林男辯稱，少女自拍的照片僅是胸部，畫面十分單純或清純，並不符合猥褻的定義。一審彰化地院法官不採信其說詞，認為林男誘使未成年少女拍下裸照，只是為了滿足個人的性慾，已經妨害社會風化，並符合猥褻，考量其犯後態度良好，且自行刪除照片，依以詐術誘使少女製造猥褻型電子訊號罪，處4年徒刑。案經上訴，台中高分院認為原判決用法無誤，維持原判。可再上訴。