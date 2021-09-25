朱正生(左)與姚采穎師生感情不錯。(洪秀瑛攝)

姚采穎的帽子和背包是冠霖畫作的周邊商品。(洪秀瑛攝)

朱正生專心授課模樣。(朱正生提供)

朱正生認真指導冠霖。(朱正生提供)

朱正生日前帶全班學生到松菸支持冠霖的創作展。(朱正生提供)

冠霖的創作。(朱正生提供)

朱正生和學生們的感情十分要好。(朱正生提供)

朱正生帶領全班在愛中一起成長。(朱正生提供)

彩妝造型大師朱正生跨界到教育圈已有10多年，桃李滿天下，他曾邀當年在華岡藝校任教時的隔壁班學生姚采穎到大學演講，發現學生們對姚采穎在時尚舞台上豐富表演經驗很感興趣，便鼓勵她執教鞭。如今她在玄奘大學擔任影劇藝術學系助理教授級專業技術人員，2人從師生變成杏壇同業關係，比以前更有共通話題，也時常分享甘苦談。

曾幫蕭薔、寇乃馨、周迅等明星做過彩妝、造型的朱正生，化過妝的中港台大牌藝人不計其數。斜槓到大學擔任老師之後，他亦鼓勵姚采穎朝教職邁進，她果真把他的建議聽進去，除了積極從兼任老師開始，更不忘繼續進修拿到碩士學位，教師節前夕，姚采穎和朱正生敘舊，她感性說，「我常跟老師請教有關教學上的事，老師總是無私的分享」。

目前在經國管理暨健康學院任教的朱正生，班上新轉來一位個性、動作較緩慢的自閉症特殊學生冠霖，他發現有些同學們剛開始會排斥與反應較慢的冠霖分在同一組，為了不讓冠霖有被孤立的不安全感，他在開學第一天告訴同學，「我們班是充滿愛的一班」，並私下請班長與其他有愛心的同學一起協助，讓冠霖仍可以跟上進度，並順利完成作業。

朱正生說，「冠霖上課時看起來似乎不專心，其實他很努力在吸收課堂上我所傳授的每一個細節，在同學的協助下，至今班上有一半以上的同學都當過他彩繪克的模特兒，我也了解我的人體彩繪課已被他轉化成創作靈感來源，尤其一幅《花園裡的瓢蟲和蝴蝶們》，我一眼就認出來。」

當老師之後，朱正生發現現在的學生的學習目地、學習環境、社會氛圍與以往不同，遇到家庭環境較特殊的學生，需要付出更多心力去了解學生的背景，並從旁協助。他也曾遇到一位經常缺課的學生，原來這個孩子父母不在，是奶奶帶大，為了賺錢在髮廊工作，所以經常缺課。

知道對方已是專業美髮師，為了充實自己還到學校就讀，如果繼續缺課有可能會被退學。朱正生特意找他長談，並協助他將工作與上課時間做好調整，最終如期畢業，並領到畢業證書，如今這位學生也成了他的專屬美髮師。

對學生的細心與耐性，朱正生認為高中數學老師李後鈴對他影響最大，「記得念宜蘭高中時班導師、也是數學嚴師李後鈴，當年他在蘭陽培育出無數優秀的學子，即使教學嚴厲，學生們為了未來前途，依然以成為他的學生為榮。我很幸運是他的學生，但是每次上課他總會當著全班同學公布前一天考試的成績，未達及格標準的人手掌心就會挨打。」

朱正生就是數學常常不及格且經常等著被打手心的學生，每次公布成績，除了怕手心的疼痛，更怕被認為是不認真念書才考不好而感覺到無地自容。「我天生對數理沒輒，即使死背也考不出好成績，所以上李老師的課，心理壓力特別大。有一次挨打之後，老師對我說『你的國文常常考滿分，而且全班第一，作文也常被選出來參加全校競賽，凡事持續努力盡心去做，你的努力終將會被看到』」。

教師節前夕，朱正生對昔日恩師的教誨也感念於心，李老師說過的「凡事必先求盡心盡力，才能無愧於心」這句話影響他至今。他說，如果不是李老師當年的細心觀察，並鼓勵他在自己有興趣的項目努力，就不會有今天的他。

如今為人師表，朱正生提到有藝術天分的冠霖，在班上成績雖不是最好，但在繪畫上的出色表現，已經有不少單位邀冠霖辦展。之前冠霖在松菸辦展時，朱正生曾帶全班學生一起去看展，最近冠霖在台中辦「2021從亞利安漫步到薰衣草森林的路上」創作展，為實際支持學生，他也買了冠霖的畫作周邊商品分贈好友。

朱正生分享，教學帶給他最大成就是看到學生在不同領域站穩步伐、擁有屬於自己的天地，特別是遇到反應慢好幾拍的學生，透過更多時間觀察與協助後，他們慢慢從學習中找到自己的優點與專長，並逐漸茁壯。