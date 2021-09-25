國民黨主席25日改選，朱立倫順利當選主席。美麗島電子報董事長吳子嘉直言，國民黨必須在年底公投過關、杯葛總預算、罷免陳柏惟，累積戰果，積小勝為大勝，粉絲聞到血腥味，就會奮起，國民黨就有機會了！而2022與2024年選舉，最關鍵就在桃園市長一役！

吳子嘉25日在《董事長開講》直播中表示，朱立倫要選總統，要讓國民黨存活，就一定要通過萊豬公投。政治只有看眼前5公分，如果沒辦法通過萊豬公投，朱立倫的黨主席就打包了。

他直言，朱立倫能不能做黨主席，就在年底萊豬公投要過關。另外，總預算要杯葛，讓蘇貞昌無法動彈；陳柏惟也要罷免。這時候，粉絲聞到血腥味，就會奮起，積小勝為大勝，累積戰果，國民黨就有機會了！

吳子嘉認為，國民黨在2022和2024的選舉，關鍵就是桃園市長。朱立倫當過桃園縣長，是本命區，2022年桃園市長選舉若勝選，朱立倫的黨主席才能做下去。若桃園不能勝選，朱立倫就不可能選2024的總統。

吳子嘉也分析，若國民黨在桃園市長勝選，民進黨問題更嚴重，就是蔡英文跛腳，必須辭掉黨主席，賴清德就順利接班。

吳子嘉強調，朱立倫當黨主席，壓力只有一件事情，就是桃園市長勝選。勝選後，國民黨擋不住朱立倫2024年選總統。因此，關鍵就是有意義的勝利，也就是2022年桃園市長勝選。