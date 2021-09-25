國民黨主席選舉結果25日投開票，候選人張亞中不敵前黨主席朱立倫，以6萬餘票吞敗。對於敗選結果，張亞中25日在臉書發文感謝一路相挺的支持者和友人，坦言「黃花崗革命剛剛結束」，並喊話全體支持者，下周起向「辛亥革命邁進」。同時，他也透露，他將在明天打第一劑BNT疫苗。

黨主席改選出爐，朱立倫最後以8萬5164票擊敗其他三位候選人，包括張亞中6萬632票、江啟臣獲得3萬5090票以及卓伯源5133票。不過，仔細觀察各選區選票，發現張亞中在四個選區得票數贏過朱立倫，另外在台北市、高雄市得票數也緊咬不放；江啟臣則在台中、海外勝過朱立倫。

張亞中稍早受訪表示，很遺憾這一次黃花崗革命失敗了，但是對於未來成功距離又更近了。這場選舉獲得了社會普遍關注以及黨員的付出，大家感覺到這次黨主席選舉不是大家換位置而已，這是一場國民黨黨魂的選舉。而中國國民黨是屬於所有中華民族的，有責任要結束兩岸敵對狀態，並創造兩岸和平。

對於下一步何去何從，張亞中25日晚間在臉書貼文表示，自己明天去打BNT第一劑，下週起大家一起向辛亥革命前進。