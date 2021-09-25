國民黨25日進行黨主席選舉，由朱立倫當選新任黨主席，引起各界關注。《美麗島電子報》董事長吳子嘉透露，朱立倫曾和自己碰面，並討論國民黨的問題，當時他對朱立倫說，國民黨的路線要清楚，同時要有一場有意義的勝利，朱立倫成為新任黨主席後，台灣基進立委陳柏惟的罷免案很重要，要找個人來祭旗，而張亞中的異軍突起，是因為他的膽識比較好。

吳子嘉25日在自己經營的直播節目《董事長開講》中談論國民黨主席選舉，有網友問他，「國民黨從上到下不能貼近民意走到邊緣，朱立倫也是曾經的主事人，這次回鍋能改變局面嗎？」對此，他直言朱立倫要夠硬，要翻臉，跟全世界都翻臉。

吳子嘉透露，去年自己和朱立倫碰面，朱立倫問他，國民黨如何站起來？他則回答，第一，路線要清楚；第二，要有有益意義的勝利，陳柏惟是小菜，應該要打行政院長蘇貞昌，讓民進黨政府停頓、癱瘓，這樣他們一定要跟你談，並指現在立法院在審查政府總預算，就應該讓總預算不能動。吳子嘉認為，囂張的官員為何囂張，就是因為國民黨窩囊，大家會投給張亞中，是因為覺得他比較勇敢，膽識比較好。

吳子嘉指出，朱立倫當選後會面臨的挑戰，第一個是陳柏惟罷免案，能不能在罷免過程中取得勝利，對朱立倫很重要，台中市長盧秀燕跟朱立倫是好朋友，但她不會公開去修理這個，問題在於朱立倫有沒有能力去顏寬恒？這時，同台的名嘴李正皓提到了先前高雄市長補選的問題，吳子嘉對此十分贊同，直言「現在一定要殺一個陳柏惟來祭旗」。吳子嘉認為，朱立倫要面對的第二個問題是公投，而公投問題最重要是萊豬。