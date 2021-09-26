國民黨主席選舉出爐，前國民黨主席朱立倫回鍋當選新任黨主席。孫文學校總校長張亞中許多支持者看到票數崩潰直喊，「要退出國民黨，改支持民眾黨。」「以後絕對不支持國民黨了！」張亞中對此表示，這些事情從來就不在他的規畫內，也不可能做這種事，他也不希望支持者去做。有網友回應說，既是黨員，又是公開選舉，就要有風範。

針對票數落後朱立倫支持者的反應，張亞中表示，代表路線和理念沒有被接受，感到遺憾。張亞中也表示，這些事情從來就不在他的規畫之內，也不可能做這種事，他也不希望支持者去做。

網友回應表示，「今天國民黨主席選舉，張亞中敗於朱立倫，不令人意外，是大多數台灣人民意料中事。」、「每次黨內選舉就又是一次分裂，國民黨，你們還有本錢分裂嗎？」

也有網友表示，「繼續支持張教授的理念與中華精神。」、「雖敗猶榮。」、「既是黨員，又是公開選舉，就要有風範，共同支持高票當選者，這樣的黨才會壯大。」「張校長表現了政治家風範！真正熱愛中國國民黨的國民，提高警惕，別中了台毒幫分化離間的鬼計。」、「大勢底定，KMT要萬眾一心，團結、團結、再團結。」、「張先生，我支持你。」