奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享9/27～10/3星座運勢，雙魚座事業運最旺，處女座愛情運最旺，金牛座金錢運最旺；另外射手座事業運需要留意，雙子座愛情運需要留意，天秤座金錢運需要留意。從整體運勢來看，處女座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

牡羊朋友行動力變強，或許是受夠了緩慢的步調，而選擇主動去改變些什麼，但奧斯要提醒，這樣的衝動有時反而容易犯下大錯喔！

▍金牛座

整體運勢★★★★

金牛朋友整體運勢不會有太大的起伏，而這難得的平靜也讓一向忙碌的你，終於可以緩下來好好喘口氣了。正財運勢非常良好，可以多加強本業，有機會賺到豐厚的錢財。

▍雙子座

整體運勢★★

雙子朋友容易接受一些超出自己能力的責任，導致自己壓力增大。愛情方面，和另一半的溝通出現問題，無法接受另一半誠意十足的要求，原因是因為情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。

▍巨蟹座

整體運勢★★★

巨蟹朋友，對於目前的環境將感到頗大的不滿足，也因為如此間接拒絕了外援，讓自己在目前的狀況中躊躇不前。

▍獅子座

整體運勢★★★★

下周獅子朋友顯得積極許多，面對問題有滿大的意願想要好好解決，所以會是行動力相當良好的一周，要好好把握。

▍處女座

整體運勢★★★★★

處女朋友下周企圖心增加不少，連帶提升自己對於事情的積極度，將會是行動力相當高的一周。愛情方面，現況讓你開始明白自己付出不足，下周彼此將更願意實踐新的承諾，面對彼此有更高的熱情去規劃及相處。

▍天秤座

整體運勢★★

天秤朋友下周非常疲倦，或許是工作上及生活中瑣碎的事情開始變多，財運方面，正財運平穩，偏財運較不好，理財投資一定要更加謹慎。

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友終於將過去的計畫付諸行動，將會是主動起身動作的一周。

▍射手座

整體運勢★★

射手朋友下周則顯得小心許多，面對事情都放不開自己，原因大多是因為自己尚未準備好，職場上做事綁手綁腳的，雖然有把分內工作做好，但對於一些上司交代的事情就提不起勁。

▍摩羯座

整體運勢★★

摩羯朋友將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好，或是過往順利的事情下周開始不穩起來，將會是個挺不順的周期。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

水瓶座的朋友下周能靈活掌握且良好運用自己的能力，讓自己感到非常安心，也因為如此對自己信任感提升許多。

▍雙魚座

整體運勢★★★★

雙魚朋友下周非常有行動力，這股熱情也將渲染周遭的朋友，對於目前的工作環境，有高度的認同感，面對目前的工作也相當願意花費心思去做，也樂於接受工作上的挑戰。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】