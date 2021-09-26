曾任新竹地方法院法官吳姓法官要求女助理為他刮痧按摩、處理私務；又歧視懷孕的律師轉任法官班實習女學員，案經監察院彈劾，懲戒法院 職務法庭認定他的言行，超過社會一般通念所能容許的程度，不尊重性別平權，嚴重損害司法形象，今年4月20日遭判決免除法官職務，降為司法事務官。

法官學院38期結業的吳姓法官，曾任職新北、苗栗地院法官，調任新竹地院後任庭長，前年卸任庭長，去年1月遭停職。吳任法官的月薪18萬4040元，未來轉任司法事務官，薪水將會降為10萬5200元。

吳擔任新竹地院民事執行處庭長時，配有3位法官助理，2019年間陸續要求助理幫忙他尋找女兒家教、代訂餐廳，提供香港自由行的行程規畫，辦理他香港簽證等，處理與法院業務無關的私事。

2018年8月至2019年2月，吳4次在辦公室內緊閉門窗，要求女助理 用刮痧板及手指為他刮痧與按摩，部位包括頭頂、後腦、太陽穴、雙 肩、後頸及肩下背部，讓女助理感到莫大的屈辱、難堪、痛苦及不受尊重。

吳男2017年到2018年擔任律師轉任法官班的學員兼任導師，動輒以 「不要給我抓到把柄」等言詞，恫嚇及威脅學員，讓學員心生壓力， 甚至打算放棄實習；他得知女學員懷孕後，竟說會請產假，要她分發 時不要填新竹地院。

新竹地院接獲檢舉展開調查後，吳男分別撥打長達32分鐘、91分鐘 的電話給助理，打算以身分與職務上的權力，要助理稱是幫他刮痧而非按摩，且是出於善意主動刮痧，擬統一說詞來規避責任。

職務法庭審理後認定，吳的行為嚴重損及司法形象以及人民對司法的信賴，昨日判決免除法官職務，轉任桃園地院的司法事務官。