律師、民眾黨屏東縣黨部代理主委劉家榮。（圖／取自臉書粉絲專頁「劉家榮律師」）

民眾黨立委高虹安日前與「宅神」朱學恒合唱「塔綠班之歌」，不僅引發各界熱議、反對網友出征，民進黨新竹市黨部更批評「政治人物應謹言慎行」。對此，律師、民眾黨屏東縣黨部代理主委劉家榮表示，民進黨急著批判等於自己對號入座，若想撕開此標籤與負面印象，就該展現出「黨的利益不能大於台灣利益」，否則只會造成反效果並招來更多不滿。

劉家榮25日接受香港媒體《中評社》訪問表示，「塔綠班」一詞並非高虹安所提出，這個議題早在網路延燒多時，民進黨該去省思的是該詞所代表的意思？若民眾只能想著民進黨是這樣，卻不能這樣說、這樣唱，那麼民進黨才是真正的箝制言論自由

劉家榮強調，民進黨就算再厲害也無法操弄全部的輿論，縱使有錢資助網軍，但每個人的嘴巴都長在自己身上，大家都能上網表達意見，且如今自媒體愈來愈多，民進黨非但擋不住千千萬萬張嘴，更管不住大家要如何去使用自己的嘴。

針對民進黨開記者會抨擊講「塔綠班」者是濫用言論自由，劉家榮認為，這種說法簡直是「不知所云」，因為台灣從過去威權時代走到現在，言論自由早已是行之有年的體制文化，若民進黨真認為講或唱出「塔綠班」有違法之虞，不妨依法提告，讓司法來主持公道；若民進黨認為「塔綠班」用詞不妥，那就該趕快改變自己的做法，往民意的方向去做，就向總統蔡英文發願為「最容易溝通的政府」，只要改變二、三個月民眾就有感，這個用詞也就消失了。