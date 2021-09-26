近期台灣開始施打的 BNT 疫苗由輝瑞（Pfizer）與德國 BioNTech 共同研發，這支 mRNA 疫苗不但是美國 FDA 第一個完全核准的新冠疫苗，就全球疫苗發展史來說，其研發進度以及公衛防治的功效，更是大幅推進 mRNA 疫苗的發展速度。

●RNA 合成技術進步，擴展傳染性疾病應用

mRNA 疫苗的歷史可以追溯至 1980 年代末期，病毒學家 Robert Malone 開始開發 mRNA 疫苗平台的核心技術。過去 40 年以來，許多臨床研究嘗試將 mRNA 疫苗應用於預防傳染性疾病，包含流行性感冒、瘧疾、以及狂犬病，但從來沒有像此次新冠防疫下的施打族群這麼廣泛。

mRNA 疫苗初期的發展困境，是缺乏量產 mRNA 分子的技術，只能實驗動物中取得少量 mRNA。隨著合成技術進步，科學家透過 RNA 聚合酶（ RNA polymerase）在體外生成 mRNA 序列，再結合上可以活化 mRNA 的技術，成功發揮 RNA 分子利於合成與量產的優勢，相關技術也一直沿用至今。

●mRNA 疫苗優勢：可在活體外大量製造 mRNA、單股 RNA 不易更動人體基因組

接種疫苗的原理，是透過施打弱化的病原菌或者抗原訓練人體免疫系統。mRNA 疫苗也是運用同樣的道理，因為 mRNA 是轉譯蛋白質的模板，所以只要將能產生抗原的 mRNA 片段設計成疫苗，接種後 mRNA 片段就能在人體細胞內轉譯出模擬抗原的蛋白質。例如新冠 mRNA 疫苗即是透過生成模擬新冠病毒表面的棘蛋白，達到誘發人體產生對應抗體的預防效果。

mRNA 因為是單股 RNA 所以結構較不穩定，不過針對這項特性，現在已發展出脂質包覆的傳送系統，也就是透過脂質奈米顆粒（lipid nanoparticle LNP）讓 mRNA 可以順利運送進人體。綜合而言，mRNA 疫苗的好處是可以在活體外製造 mRNA 片段，因此不需要細胞培養，此外，mRNA 半衰期短、且是單股遺傳物質，降低了會更動人體 DNA 的風險。

●mRNA 疫苗可成為癌症治療新星？

mRNA 疫苗除了可以預防傳染性疾病，它的運作原理可以應用於癌症治療。以癌症免疫療法來說，mRNA 疫苗能訓練人體免疫系統識別癌細胞表面的蛋白質，進而攻擊、抑制癌細胞增生。此外因為癌症的在個體差異很大，即使罹患同一種癌症的病患也會表現出相當多樣的腫瘤抗原，客製化 RNA 疫苗將可以針對個別病患差異，開發精準的免疫療法。

不過實務上，癌症 mRNA 疫苗療法還有許多需要克服的技術難題。因為腫瘤細胞不像新冠病毒有明確的單一抗原，當免疫系統被疫苗誘導活化後，能夠結合病毒表面的特定抗原發揮作用；相反的，腫瘤細胞的抗原靶點很複雜，甚至有的癌細胞會閃躲免疫系統攻擊、腫瘤微環境也會關閉免疫機制，這些因素都使得癌症疫苗的臨床進展大幅受限。

●新興 RNA 療法：saRNA、環狀 RNA

新冠疫情帶動 RNA 療法的風潮，許多 RNA 技術與相關的生技投資也跟著趁勢而起。例如結合自我擴增 RNA（self-amplifying RNA saRNA）的 mRNA 療法，能夠自我複製 mRNA 模板，意味著只要低劑量注射就能倍增產生抗原，目前國際上已有運用 saRNA 的新冠疫苗正在臨床試驗階段。

環狀 RNA（endless RNA eRNA）則是另外一個值得期待的 RNA 技術。因為 eRNA 環形構造的特性，它在生物體內不容易被免疫系統攻擊，因此可長時間保持穩定性、延長治療時效。環狀 RNA 由 RNA 技術平台公司 Laronde 所研發，該公司也預計 10 年推 100 項運用 eRNA 的產品上市，可以預期近期 RNA 技術仍會繼續擴張疾病應用範圍。