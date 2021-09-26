1名40歲婦女求子多年不順，無論是自然懷孕或試管嬰兒都沒有成功，也有早期流產的病史，醫師研判可能是子宮環境不佳。透過超音波及子宮鏡檢查後，發現有子宮內膜瘜肉及0.5公分的肌瘤，雖然不大，卻大幅影響受孕機率，以內視鏡速潔刀清除瘜肉與肌瘤，術後經1個多月的調養，終於順利懷孕。

收治這名患者的婦茂婦幼診所院長陳杰盛進一步解釋，當女性子宮內有瘜肉或肌瘤時，往往會影響受孕機率，同時也要看瘜肉或肌瘤的大小與生長位置。上述這名患者的病灶雖然不大，但生長位置影響胚胎著床，因此多年無法順利懷孕。目前醫學上對於子宮肌瘤或瘜肉的發生原因尚不明，但大多指向為荷爾蒙刺激，或是子宮肌肉纖維和子宮內膜細胞特別敏感所造成。

陳杰盛指出，罹患子宮內膜瘜肉或肌瘤的婦女約占20%，是常見的婦科疾病。對於有生育計畫的婦女而言，手術清除子宮內膜瘜肉、子宮肌瘤是最好的方式，且現今醫學發達，藉由內視鏡切除病灶，安全且術後恢復期短。傳統手術方式採用開腹手術，須切開子宮腔，清除病灶後再縫合，須住院4至5天，術後疼痛度高，復原期約要1個月。

早期使用內膜刮匙處理，但恐有清除不乾淨之虞。後來發展出子宮腔內視鏡手術，由電燒方式清除病灶，手術時間只需10幾分鐘，隔天即可下床，恢復正常生活。

而最新內視鏡手術可使用速潔刀，是1種快速旋轉的刀片，深入子宮腔磨碎瘜肉或肌瘤，並快速吸出，出血量更少，且不會破壞周圍組織，相較於以往高熱的電燒方式，較不會在子宮內留下疤痕，更能提高受孕率，適合有生育計畫的患者。

須注意的是，若子宮腫瘤太大或有惡性之虞，則不適合使用速潔刀，因病灶過大，不僅難以清除乾淨，也怕有大出血之風險，此類患者較適合採用傳統開腹手術，對患者而言較安全，也較能徹底清除病灶。

陳杰盛補充，子宮瘜肉與肌瘤的發生率以20至30多歲女性為最高，40歲之後因賀爾蒙開始衰退，發生率逐漸下降。而40歲過後、沒有生育計畫者，若沒有影響到日常生活，手術並非唯一選擇，可定期追蹤，與之和平共處。

是否需開刀治療，應視病灶大小、形狀、位置、良性或惡性而定，應由專業醫師評估，故女性平時若有經血過多、不正常周期的出血等症狀，應盡速就診。

陳杰盛提醒，手術前應先作詳盡檢查，與醫師充分討論適合的手術方式，有服用抗凝血藥物者務必告知醫師。30歲以上或已有性行為之女性，每年應定期作子宮頸抹片檢查，平時飲食少油脂，一旦發現婦科有異常，每1至3個月回診追蹤。