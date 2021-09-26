經過三級警戒天天待在家的防疫生活後，肚子是不是多了一圈呢？無法外出的我們只能透過飲食獲得小確幸，但若是吃太多不健康的食物，對於身體又會加深負擔，因此營養師這次推薦給大家一種新興飲料康普茶！

不僅好喝，還富含營養素益源質（Postbiotics）能維持身體健康、對抗久坐的生活型態、幫助養顏美容，就讓營養師來告訴你康普茶的健康秘密以及怎麼挑選吧！

●久坐的生活型態除了讓我們變胖外，也容易增加健康風險！

調查發現，疫情期間有超過一半的民眾每天久坐超過8小時以上，比去年同期增加二成，尤其女孩平時運動時數低，更要注意自己是否不知不覺間養成久坐的習慣，宅在家的生活型態雖然降低了疫情感染風險，但也要小心別讓以下的健康指標亮起紅燈。

●健康飲料康普茶，維持消化道健康、控制熱量又有好心情

不過想要維持健康，不一定要犧牲美味！最近歐美的機能性飲品康普茶風潮已經吹進台灣！

這款特別的飲料是由茶、糖和Scoby紅茶菌（酵母等的共生菌）經過7-21天發酵製成，深受歐美名媛與女星喜愛，除了好喝外，還含有營養素，像是維生素、礦物質和益源質（Postbiotics）等等，對維持健康有不少好處。

1.維持消化道健康：

含有多酚類、有機酸以及能幫助腸道菌相健康的益源質（Postbiotics，又稱為後生元），是指對宿主健康有益的無生命微生物，能和益生菌相輔相成，打造有利益菌生長的腸胃道環境，幫助身體維持代謝、消化，進而保護健康，也讓腸胃道更順暢不卡關。

2.控制熱量：

康普茶經過發酵產生自然的酸甜風味，並非透過添加物或是糖分調味，因此低熱量又天然，少了負擔，多了健康。

3.有好心情：

除了康普茶的好喝度讓我們心情放鬆外，健康的腸道菌相也會影響體內的激素和賀爾蒙分泌，與好心情息息相關。康普茶擁有多元的營養素外，比起一般飲料的含糖量更低，能一口接著一口更無顧忌。

●康普茶含有益源質（Postbiotics）

益源質除了能幫助照顧好腸道菌相、解決惱人的代謝便秘問題，近年研究更發現腸道菌相會影響皮膚健康度，當益菌增加、壞菌減少，腸道就可以正常吸收營養和排出毒素，提升新陳代謝力，幫助養顏美容。

2021年的自然期刊指出，益源質功能包含調整腸道菌相、維持上皮細胞屏障功能、維持免疫系統功能、協助神經系統的代謝和激素分泌，對於身體健康有許多潛力！