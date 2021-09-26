詹氏（Jane's）防務刊物官網報導，美國雷神公司（Raytheon）已獲得訂單，將為加拿大皇家空軍CF-18「大黃蜂」（Hornet）戰機提供AN/APG-79(V)4主動電子掃描陣列（AESA）雷達；該雷達為F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）AN/APG-79(V)1的縮小版本，將有效增強CF-18的作戰能力。

根據報導，雷神公司將為加拿大皇家空軍提供36套AN/APG-79(V)4雷達，合約總價值約1.4億美元（約新台幣38.8億元），將執行至2024年3月。由於加拿大皇家空軍目前擁有76架CF-18，並正向澳洲皇家空軍購買二手的F/A-18，目前仍不清楚加拿大最後是否將為所有大黃蜂戰機配備新雷達。

AN/APG-79(V)4是AN/APG-79(V)1雷達的縮小版本，兩者零件共通性達90%，目前已被美國陸戰隊的F/A-18C/D機隊採用，讓該型機有能力服役至2030年代；且AN/APG-79(V)4是美國首款採用氮化鎵（GaN）技術的射控雷達，能有效提高雷達的作業效率和精確性。

新聞網站「The Drive」指出，新雷達也讓CF-18終於能夠有效發揮AIM-120D先進中程空對空飛彈（AMRAAM）的戰力；由於AIM-120D射程較AIM-120C-7提升達50%，被認為已超出CF-18目前AN/APG-73雷達對戰機目標的有效探測距離。

加拿大目前尚未決定其下一代戰機人選，美國媒體「Politico」先前指出，F/A-18E/F在成本、政治承諾和帶來的經濟利益上佔據優勢，但由於F-35不僅搭載各式先進設備，更是美軍採購數量最多的第5代戰機，有利於融入美加共組的北美防空作戰體系，目前還不清楚最後將「鹿死誰手」。