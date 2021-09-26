今年九二八檔期推案量再創五年新高，房市似已一掃陰霾，自行「解封」。

而此波原物料缺貨、營建造價墊高，是否真讓房價回不去了？疫後房市多空交戰，又有哪些趨勢值得觀察？

9月15日，高雄市政府標售土地，上市建商隆大以4.76億元搶下小港區孔宅一街、4塊合計2千坪的土地，不但超過底價7成，也以每坪23.7萬元創下同區段標售歷史新高單價，為即將登場的房市928檔期，揭開熱鬧序幕。

高雄土地重啟市場關注，無非來自近期台積電打算進駐高雄中油煉油廠設廠，題材提前發酵，儘管「只聞樓梯響」，但嗅覺敏銳的建商早已布局卡位，盼的就是近年在台南發威的「南科效應」，也可在港都房市複製。

「現在土地市場買氣真的誇張，連教會都來搶地。」瑞普萊坊市場研究部總監黃舒衛翻開9月14日甫結束的「機場捷運A20站、A10站地區及高鐵桃園車站特定區區段徵收開發案土地」標售結果指出，當天桃園市政府一口氣就進帳218.8億元，已勝過今年第2季台中土地市場的交易總額，其中不乏過去流標的土地都順利全壘打，桃園某教會聚會所也搶下A20站周邊一塊近2百坪土地，顯見市場依舊看好未來景氣，搶地戰場已在全台各地延燒。

根據瑞普萊坊統計今年第3季10大土地標售排行榜，桃園土地交易就有6筆入榜。其中寶佳集團最活躍，9月14日投標當天，不僅創辦人林陳海親自出馬，長子林家宏與旗下櫻花建設皆全員出動，展現勢在必得的意志。

自2019年冬季以降，新冠疫情席捲全球，迄今未見疫情終結的曙光。但縱使疫情嚴峻，台灣房地產市場卻未再現03年SARS風暴時的情景，建商推案量不減反增，且因國際原物料價格屢創新高，預售屋、新成屋開價不斷上漲，總計今年928檔期6都與新竹縣市推案金額高達5721.1億元，顯見建商早已自行「解封」，光是總銷金額逾1百億元的建案就多達15個。

充沛資金、低利率造就行情

政府打房效果有限 反而推升房價

最近，主計處公布10年一度的人口及住宅普查，全台空屋數高達156萬戶，空屋率為19.4％，超乎許多學者的預期。然而空屋率如此之高，但新建案仍不斷推出，清華大學科管院榮譽講座教授張金鶚認為，這並非源於需求，而是游資過多所致。

市場充沛資金的確也是這波房市行情居高不下的關鍵之一。據中央銀行公布7月全體銀行購置住宅貸款（房貸）餘額達8.452兆元，續創歷史新高，顯示房市需求增溫，民眾持續進場買房。在貨幣寬鬆環境下，資金流往房地產找投資標的，再加上利率位於歷史低檔，有利於買地購屋成本。張金鶚認為，從股市創新高到房地產市場遲遲無法降溫，都與此有關。即使政府推出實價登錄2.0、房地合一稅2.0兩大新制，企圖壓抑房價漲勢，但效果有限。

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