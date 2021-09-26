「2021台中國際動畫影展」選片指南暨戶外放映活動於25日晚間在台中市文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，現場採高規格防疫消毒措施與管控人流動線，雙管齊下讓市民朋友做好防疫安心看電影。主辦單位規劃12項動畫闖關遊戲任務及放映迪士尼經典動畫電影《獅子王》，邀請專業舞團帶來精采的歌舞表演，更準備了任天堂Switch遊戲機等抽獎好禮，吸引許多親子朋友共同參與，一起在星空下度過美好的週末夜晚，也為10月台中國際動畫影展揭開序幕。

規劃「動畫嘉年華」闖關遊戲, 讓現場的小朋友都相當興奮，踴躍參與各項活動闖關。

民眾透過趣味的方式瞭解各式各樣的動畫創作原理

主辦單位台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，活動籌備前主辦單位及策展團隊經過各式沙盤推演，在嚴守防疫規範下，仍希望提供給市民朋友最豐富的活動內容，當天下午即在文心森林公園，規劃「動畫嘉年華」闖關遊戲，包括手作沙動畫及各項動畫體驗活動，讓參與的民眾透過趣味的方式瞭解各式各樣的動畫創作原理，闖關完成還可以獲得影展限量週邊好禮，讓現場的小朋友都相當興奮，踴躍參與各項活動闖關。

主持人泡泡哥哥（左）、台中市議員劉士州

晚間圓滿戶外劇場也特別規劃放映迪士尼1994年經典動畫電影《獅子王》，邀市民朋友回味經典電影，更請來金鐘獎最佳動畫《Food超人》帶來精彩的「防疫舞」開場表演，及兒童動畫繪本《蓋比泰勒》（Cabbage and Tyler）為台中所特別製作的動畫短片也於昨日搶先放映，讓大家更加認識台中美麗景點。現場除電影放映外，也邀請專業舞團帶來精彩的歌舞表演，重溫《獅子王》經典歌舞場景，讓參與民眾都跟著動起來，一起沉浸在動畫世界裡，現場更有祖孫三代一同唱跳嗨翻全場，雖受防疫限制而無法依偎著看電影，但全場氣氛仍帶給市民朋友與家人之間的美好回憶。

活動中安排今年台中國際動畫影展策展人張晏榕老師，與民眾介紹今年策展主題規劃及親子片單，希望能有更多的親子家庭，一起共襄盛舉今年的動畫盛會。動畫影展每年深受大小朋友喜愛的「寶貝小宇宙」主題，今年也邀請知名沙動畫藝術家邱禹鳳老師擔任客座策展，規劃「家庭爆米花」及「友愛暖心趴」兩大親子單元，選映24部富有教育意義及適合孩童觀看之獲獎動畫，此外影展競賽單元亦邀請小朋友加入「小小評審團」行列，由老師帶領小朋友用自己的觀點與視角票選出「2021最佳兒童短片獎」，活動免費參加並採線上報名，名額有限，歡迎家長及小朋友們共同出席。

左起：主持人泡泡哥哥、台中西屯區區長林秋萬、台中市影視發展基金會執行長林筱淇、朱暖英議員服務處古秀貞副主任、劉士州議員服務處曾慶隆副主任、影展策展人張晏榕。

2021台中國際動畫影展將於10月8日至10月13日於新時代凱擘影城展開一連串豐富的動畫放映及週邊活動，邀請全國影迷一起到台中看電影。影展自24日起於全台7-ELEVEN超商ibon售票系統全面開賣，現在預售票每張只要100元，今年更推出週間超值通行證，包含299元「競賽通行證」及499元「影癡通行證」二種套票，平均每場只要33元，相當優惠，大家千萬不要錯過。

影展期間全面配合中央流行疫情指揮中心規定，敬請觀影民眾配合量測體溫、實名制登記，影廳內全面禁止飲食並需全程佩帶口罩，邀請大小朋友共同遵守防疫規定，進戲院安心觀影！更多精彩片單及週邊活動詳情，敬請密切鎖定「台中國際動畫影展」官方網站及臉書粉絲專頁。

影展期間全面配合中央流行疫情指揮中心規定邀請大小朋友共同遵守防疫規定，進戲院安心觀影！

2021台中國際動畫影展，選映12部國際口碑動畫長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，歡迎全國大小朋友一起到台中來看動畫電影。影展期間適逢國慶連續假期，位於大甲的「鐵砧山雕塑公園」今年翻轉新樂章再度展開，增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施，適合全家大小漫步山林間，體驗劍井歷史風華。今年秋天歡迎大家到台中走走，共度美好家庭時光。