「2021台中國際動畫影展」選片指南暨戶外放映活動於25日晚間在台中市文心森林公園及圓滿戶外劇場舉行，現場採高規格防疫消毒措施與管控人流動線，雙管齊下讓市民朋友做好防疫安心看電影。主辦單位規劃12項動畫闖關遊戲任務及放映迪士尼經典動畫電影《獅子王》，邀請專業舞團帶來精采的歌舞表演，更準備了任天堂Switch遊戲機等抽獎好禮，吸引許多親子朋友共同參與，一起在星空下度過美好的週末夜晚，也為10月台中國際動畫影展揭開序幕。
主辦單位台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，活動籌備前主辦單位及策展團隊經過各式沙盤推演，在嚴守防疫規範下，仍希望提供給市民朋友最豐富的活動內容，當天下午即在文心森林公園，規劃「動畫嘉年華」闖關遊戲，包括手作沙動畫及各項動畫體驗活動，讓參與的民眾透過趣味的方式瞭解各式各樣的動畫創作原理，闖關完成還可以獲得影展限量週邊好禮，讓現場的小朋友都相當興奮，踴躍參與各項活動闖關。
晚間圓滿戶外劇場也特別規劃放映迪士尼1994年經典動畫電影《獅子王》，邀市民朋友回味經典電影，更請來金鐘獎最佳動畫《Food超人》帶來精彩的「防疫舞」開場表演，及兒童動畫繪本《蓋比泰勒》（Cabbage and Tyler）為台中所特別製作的動畫短片也於昨日搶先放映，讓大家更加認識台中美麗景點。現場除電影放映外，也邀請專業舞團帶來精彩的歌舞表演，重溫《獅子王》經典歌舞場景，讓參與民眾都跟著動起來，一起沉浸在動畫世界裡，現場更有祖孫三代一同唱跳嗨翻全場，雖受防疫限制而無法依偎著看電影，但全場氣氛仍帶給市民朋友與家人之間的美好回憶。
活動中安排今年台中國際動畫影展策展人張晏榕老師，與民眾介紹今年策展主題規劃及親子片單，希望能有更多的親子家庭，一起共襄盛舉今年的動畫盛會。動畫影展每年深受大小朋友喜愛的「寶貝小宇宙」主題，今年也邀請知名沙動畫藝術家邱禹鳳老師擔任客座策展，規劃「家庭爆米花」及「友愛暖心趴」兩大親子單元，選映24部富有教育意義及適合孩童觀看之獲獎動畫，此外影展競賽單元亦邀請小朋友加入「小小評審團」行列，由老師帶領小朋友用自己的觀點與視角票選出「2021最佳兒童短片獎」，活動免費參加並採線上報名，名額有限，歡迎家長及小朋友們共同出席。
2021台中國際動畫影展將於10月8日至10月13日於新時代凱擘影城展開一連串豐富的動畫放映及週邊活動，邀請全國影迷一起到台中看電影。影展自24日起於全台7-ELEVEN超商ibon售票系統全面開賣，現在預售票每張只要100元，今年更推出週間超值通行證，包含299元「競賽通行證」及499元「影癡通行證」二種套票，平均每場只要33元，相當優惠，大家千萬不要錯過。
影展期間全面配合中央流行疫情指揮中心規定，敬請觀影民眾配合量測體溫、實名制登記，影廳內全面禁止飲食並需全程佩帶口罩，邀請大小朋友共同遵守防疫規定，進戲院安心觀影！更多精彩片單及週邊活動詳情，敬請密切鎖定「台中國際動畫影展」官方網站及臉書粉絲專頁。
2021台中國際動畫影展，選映12部國際口碑動畫長片、144部短片，將在6天影展中放映61場，歡迎全國大小朋友一起到台中來看動畫電影。影展期間適逢國慶連續假期，位於大甲的「鐵砧山雕塑公園」今年翻轉新樂章再度展開，增設多項與鐵砧山歷史融合的解說導覽設施，適合全家大小漫步山林間，體驗劍井歷史風華。今年秋天歡迎大家到台中走走，共度美好家庭時光。
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