立陶宛兩度捐贈台灣疫苗後，該國國防部又建議國內消費者要避免採購中國大陸製造的智慧型手機，並建議已採購的民眾要扔掉手機，因為手機內建審查功能。對此，德媒報導，德國方面已開始展開相關調查行動。

《德國之聲》引述《德新社》報導指出，隸屬德國內政部的聯邦信息安全辦公室（BSI）已在立陶宛對於中國所製造的智慧型手機內建資訊審查功能發出警告後進行回應，根據相關安全警告來啟動調查。

BSI發言人指出，在德國政府機構的公務手機採購清單上，沒有小米，也沒有任何一個來自於中國的品牌。但是不能排除公務人員會透過私人購買的小米手機來處理公務的可能性。根據相關新聞，德國方面調查的手機機型包含華為P40 5G、小米的Mi 10T 5G和一加的OnePlus 8T 5G等。

先前立陶宛發出的質疑是，認為理論上小米存在對於內建預設的瀏覽器進行內容審查的功能，存在可針對特定內容封鎖的可能性。且相關審查功能就算是沒有啟用，也認為理論上能夠透過遠端操控來啟動。

對於先前立陶宛提出的質疑，小米的發言人指出「小米從來沒有，也不會限制或阻止智慧型手機的任何個人行為，例如搜尋、網路瀏覽、或使用第三方通訊軟體等。並且表示小米充分尊重跟保護所有用戶的合法權利。

芬蘭資訊安全公司F-Secure德國分部的安全專家Rüdiger Trost對於《德新社》回應，應該對於立陶宛政府提出的指控予以重視。並且他表示「我認為中國很有可能具備直接對國產智能手機直接進行數據操控的能力。我毫不懷疑中國政府利用技術手段實現信息審查。」

另外一位資訊安全公司Eset的發言人Thorsten Urbanski則是對於將所有中國產的智慧手機都至於普遍懷疑下發出警告。他認為其實遠端操控智慧型手機從幾年前開始就是巨大隱患。在那時就已經存在利用遠端操控來獲得大量數據的可能性，對手機使用者也可以進行實時間控。但即便技術上可行，他指出在多數情況下，這些操控行為都不是來自手機製造商。