高中畢業後，不少家長都會要求子女去打工，支付一部份學費，順便讓孩子學會獨立。一名女大生就不滿表示，考上大學，父母竟要求學費由她自己負擔，讓她氣炸直呼「一個學費看清父母」，未料文章PO出後卻被一面倒砲轟。

女大生在《Dcard》PO文「一個學費直接看清父母」，她說父母每周都跑出門玩，根本不缺錢，卻以訓練獨立自主為由，要求她自己負擔大學學費，讓她覺得相當不合理。

女大生說，日常自己的吃喝玩樂也都是花自己的零用錢，沒有要父母出，現在竟然連學費都不幫忙繳，大學學費4年要40萬，她一個19歲女生怎麼負擔的起，提出各擔一半的要求也被打槍，大罵父母太過分，更灰心表示自己已經不想念大學了，「一個學費直接看清父母也是滿值得！呵呵」。

然而文章發表後，原PO被一面倒砲轟，儘管她不甘示弱舌戰群雄，嗆「父母供小孩上學本來就天經地義」、「沒錢養小孩那幹麻生小孩」、「他們給我零用錢，不就是我的錢嗎」、「打工是能賺多少」。卻也引發公憤，慘遭公幹：「笑死，零用錢也是父母給妳的啊，米蟲」、「大學學費又不是父母義務，養到18歲本來就可以不用管妳了」、「四年四十萬是多難，爸媽才該早點看輕妳這女兒」、「不會辦學貸喔 不然考國立省錢啊」、「他們只是希望妳去打工吧，看來是平常玩太爽」、「自己不努力考上私校，還有什麼好說的」、「先搞清楚，大學不是義務教育」、「有本事直接斷絕關係啊」、「建議直接休學工作，但賭妳不敢」。