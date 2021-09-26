國民黨黨主席選舉，朱立倫出線，南投縣長林明溱25日在臉書發文表示，對朱立倫的領導能力與格局有絕對的信心，新的黨主席需要凝聚團結共識，帶領國民黨承擔中華民國重回正軌再創台灣奇蹟的重責大任。

選前即表態支持朱立倫，選舉結果出爐後，林明溱晚間在臉書發文，恭喜朱立倫當選第11屆中國國民黨主席。

林明溱說，「正如我和大多數黨員和國人同胞共同的期待，新的黨主席需要凝聚團結共識，帶領國民黨承擔中華民國重回正軌再創台灣奇蹟的重責大任，因為我相信，透過今天黨員投票的君子之爭，我們已經從各個均是佼佼者的候選人中，選出最值得理性信任與感性期待的領導者」。

林明溱表示，樂見所有參與這場黨主席選舉的候選同志，投票黨員及眾多關心支持國民黨的民眾，都能放下選舉激情，監督，促成朱主席選前承諾的「團結就是力量」與「改變現在開始」。

他說，「能體會朱主席當選後，面對未來挑戰，任重道遠的壓力，絕對遠超過當選的喜悅」。國民黨能不能展現百年政黨的價值，能不能在國政的監督及因應新時代變局，發揮令人刮目相看的大作為，衷心地希望所有黨內外的中國國民黨支持者，勇敢站出來相挺，為了子子孫孫，共同努力開創國家社會嶄新光明的未來。