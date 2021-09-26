享譽國際的作曲家譚盾多年前為戰爭受難者所譜寫的作品《火祭》，將在紐倫堡交響樂團開季音樂會中可再次聽見，這首充滿儀式感的曲子，將由台灣小提琴家黃俊文擔任演奏，預計在台灣26日凌晨、紐倫堡時間25日晚間登場。演出時，他必須從觀眾席邊演奏邊走向舞台，有如一場儀式。

黃俊文表示，這是一部獻給戰爭受害者的作品，「和平常聽見的小提琴協奏曲不太一樣，在安靜的音樂廳裡，我單拉一個音，並從觀眾席走到舞台上，像是在空間裡尋找一種靈魂的共鳴，很有儀式感。」

《火祭》於2018年在奧斯陸首演，當時由譚盾指揮奧斯陸愛樂，挪威小提琴家荷姆欣擔任演出。全曲共有四段主題旋律，包括殘酷的戰爭、無辜的人民、天堂鳥的梵唱，以及永恆。

黃俊文表示，這四個主題並非依序演奏，而是貫穿其中，也會反覆出現，此外，全曲雖是西方交響樂團編制，同時也加入了東方樂器，交響樂團成員除了演奏，也需要發出人聲，指揮也會對觀眾吟唱。

值得一提的是，指揮由來自新加坡的指揮家黃佳俊擔任，他出生於1986年，是2016年馬勒國際指揮大賽冠軍，目前是紐倫堡交響樂團首席指揮，9月也接任日本愛樂樂團首席客席指揮，是備受國際樂壇矚目的新秀指揮家。

本場音樂會未能到現場聆聽的觀眾，10月6日也可在德國巴伐利亞廣播電台（BR Klassik）上收聽轉播。