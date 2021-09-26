不少人因作息失調，或者壓力過大，容易出現便秘問題。就有一名網友詢問到底哪種水果最能幫助排便，結果釣出不少鄉民回答，分享最容易讓自己大號的水果，其中火龍果、柚子最多人回答。

網友在PTT女版PO文「哪種水果最有助於排便」，她表示自己覺得最好的是火龍果，效果比早餐店大冰奶還要猛，上週媽媽的朋友還送了一堆，可想而知接下來幾天都要跟馬桶為伍。文末她也好奇詢問「大家還有覺得有哪些水果超助於排便的嗎」？

不少人點名紅肉火龍果，吃下去後絕對通。(圖／達志影像)

文章PO出後許多鄉民踴躍回答，其中以火龍果、柚子最多人回答：「絕對是火龍果，尤其是紅肉的」、「火龍果超強」、「唯一推薦火龍果，保證通」、「當然是柚子」、「柚子每吃必拉，但副作用就是放屁超級臭...」、「柚子，屁還有柚味」、「紅色火龍果 吃多了很恐怖 真的很恐怖」。

也有人給出其他答案：「除了火龍果就奇異果、香蕉」、「奇異果也滿猛的」、「帶皮奇異果，但過敏體質不能吃」、「鳳梨也不錯拉」、「香蕉個人滿適用的」、「其實寒性水果都很容易拉」。