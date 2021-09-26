口感清脆多汁、清爽可口的蓮霧，是夏季前後台灣常見的水果，近日因農產技術發達，各季節也都有機會吃到不同品種的蓮霧。不過蓮霧的好不僅在於味美，簡鈺樺營養師就表示，其好處也包括含有相當豐富的營養，且糖分不高，對健康相當有利。

●蓮霧低糖又養生，糖友一天４顆也OK！

簡鈺樺營養師指出，蓮霧富含的眾多營養當中，水溶性膳食纖維的果膠特別突出，其有助吸附水分，延長人體的飽足感，並且有助降低膽固醇吸收，有利於防範心血管疾病。不僅如此，還有助腸道蠕動、促進排便、幫助身體排毒，降低腸道和糞便長時間接觸的機會，間接也能減少息肉、腫瘤、癌細胞增長的機會。

(圖/今健康提供)

除此之外，蓮霧的植化素和各類水果一樣，有助抗氧化、抗發炎，而它也含有豐富的鉀離子，現代人常見飲食不正常，多有鈉離子偏高的情況，長期下來恐增高血壓等心血管疾病風險，鉀離子就有助平衡。另外也含有豐富的維生素A，除了民眾耳熟能詳有利保養眼睛、防範眼疾的好處外，也有助修復腸道等身體各處黏膜，對健康也是相當有利。

值得注意的是，蓮霧是屬於糖分較低的水果，對高血糖、糖尿病患者而言相當友善。簡鈺樺營養師表示，蓮霧在一般情況下，糖友等血糖問題者，若只吃蓮霧而不選擇其他水果的情況下，一日可以吃中小型約兩顆，約等於1份水果。若想多加攝取，和常人一樣吃到四顆也沒問題，約等於兩份水果。不過，若超過則需注意，以避免無意間糖份攝取過量。

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●蓮霧膳食纖維、鉀豐富，腸道不佳、限鉀者酌量！

簡鈺樺營養師表示，蓮霧可說是相當親民的水果，一般而言絕大多數的民眾都可以放心的實用，酌量即可，就連常需要謹慎留意份量的糖友也可以稍多吃一點。不過因鉀含量較高，對腎臟病等限鉀者來說，還是得酌量食用，另外也因為膳食纖維豐富，腸道較為敏感、容易腹瀉、腹脹等族群，也要控制量，以避免成了腹部負擔。若一般人一日可食用４顆，上述族群建議避免超過２顆。

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●蓮霧塗鹽巴防腹脹？營養師：酌量更實際。

至於網路、民眾口耳相傳或習慣，有些民眾在吃蓮霧時會塗抹鹽巴、泡鹽巴水，有得人是出自於口味，不過也有人認為這樣的吃法有助防腹脹等腸道不適，畢竟膳食纖維豐富是蓮霧的特色之一。

對於這點，簡鈺樺營養師建議，若吃蓮霧有可能會有腹部不適的問題，建議重點放在多留意攝取份量，而非塗抹鹽巴。因為即便塗抹鹽巴，容易腹部不適的族群一樣還是可能會有不舒服的情況，這樣的作法不僅無法確實的避免問題，反而會增加不必要的鈉離子攝取，增加身體負擔。當然，若是個人口味偏好自然是另當別論，但還是建議避免為佳，以利健康。