拳王喬雪(右)攻擊挑戰者烏席克的身體。（路透）

烏席克勇奪WBA、WBO、IBF重量級冠軍腰帶。（路透）

重量級拳壇冠軍腰帶再度易手，現任世界統一拳王喬雪(Anthony Joshua)26日意外在自家倫敦的68000名觀眾面前敗給了挑戰者烏席克(Oleksandr Usyk)。雙方大戰12回合，喬雪表現不佳還險些在最後兩回合遭擊倒，烏席克以一致判定（117-112、116-112、115-113）奪走WBA、WBO、IBF拳王腰帶。

烏席克是烏克蘭人，身高191公分、臂展198公分，相較於喬雪的198公分身高、208公分臂展短了一截。然而烏席克使用左撇子架式（左拳在後、右拳在前），特別針對喬雪下過功夫，他前3回合即取得優勢，第3回合的連續左直拳更打得喬雪頭昏眼花。

第7回合喬雪又挨了烏席克的左重拳，打得他踉蹌，但烏席克的勾拳追擊未能打倒喬雪。比賽後段喬雪被打得右眼腫脹、鼻血直流，他顯然沒辦法應付烏席克的左拳，因此失去很多分數（烏席克以左拳做為重拳），最後一回合喬雪甚至被逼到繩邊靠著鐘聲解救，比賽結束！

烏席克說：「整個戰局都在我預料之中，喬雪沒有對我造成太大威脅。我從今年1月就開始刻苦鍛鍊，我半年沒有看到家人，我很想念他們，我現在沒空去想重賽的事。」烏席克累積19勝0敗、13KO。

喬雪賽後一言不發離場接受治療，稍晚他親自恭賀烏席克，這是他第二度輸掉統一拳王冠軍了（24勝2敗、22KO），他與WBC重量級拳王泰森福瑞(Tyson Fury)講好的「無庸置疑冠軍戰」也面臨破局。如果喬雪沒有辦法在重賽中奪回王座，集齊重量級拳壇4大腰帶的首位王者可能就不會出現，除非34歲的烏席克願意賭上3條腰帶去對決泰森福瑞。