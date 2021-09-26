1名男子日前深夜在巷口抽菸，遭到巷口1間老房的屋主老先生怒喝，該老先生年約80歲，不斷以兇狠眼神趕男子離開，隔天男子依舊到巷口抽菸，不過未在老屋前，當他準備抽完離開時，該老房竟突然應聲倒塌、屋瓦四濺，他擔心屋主安危報警，但警方到場後卻說該屋早已沒住人，而附近老鄰居也說獨居的男屋主早在20年前就過世了。

1名網友在臉書「靈異公社」發文表示，1名平時熱心助人的男子日前深夜在1處巷口處徘迴抽菸，走到巷口1棟屋齡老舊的房子門口時，該老房子突然走出1名年約80歲的老人兇狠地瞪著他，他則急忙地說「歹勢啦」並撿起菸蒂，老人則喊說「少年耶，你不要在我門口抽菸蛤」，又說「我提醒你喔，別說我沒跟你說嘿」。

男子到巷口抽菸，準備抽完離開時，老房竟突然倒塌，他擔心屋主安危報警，但警方卻說該屋早已沒住人，老鄰居也說獨居的男屋主早在20年前就過世了。（翻攝自臉書「靈異公社」）

該網友說，男子不斷向老人道歉，最後被罵到有些不悅地快步離開，隔天他又在巷口抽菸時，發現該老人就在老房子內瞪著他，他心裡罵了髒話，等到菸剩最後一口時，突然聽到附近發出巨響，該老房子竟應聲倒地，從外牆3樓潮濕有裂痕處爆裂開，頓時間磚塊四濺，他急忙地朝屋內喊：「歐吉桑，歐吉桑，您有沒有怎樣？」

該網友說，男子報警後，警方到場查看沒有發現人影，而1名鄰居對男子說「裡面沒有人啦！獨居的歐吉桑20幾年前就過世了」，男子聽到當下相當傻眼，並強調真的有名老人站在鐵門後，不過鄰居說該老人身高只有170公分，但鐵門目測就有180公分，「難道他是用飄的」，警方後來查詢後確實說該屋早已沒住人。

該網友說，男子向警方與鄰居強調「啊…如果剛才我站在門口抽菸，可能已經被碎磚頭砸死了，難怪歐吉桑昨晚警告我絕不能在這裡抽菸」，警察與鄰居當下聽到露出驚訝神情，男子最後找1天在老屋門口擺1小桌子供品，燒香、燒金紙拜拜，感激老人家的救命之恩。

男子到巷口抽菸，準備抽完離開時，老房竟突然倒塌，他擔心屋主安危報警，但警方卻說該屋早已沒住人，老鄰居也說獨居的男屋主早在20年前就過世了。（翻攝自臉書「靈異公社」）

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