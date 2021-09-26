台灣長年溫暖潮濕，浴廁發霉幾乎是家家都會遇到的困擾，即使開窗通風也無濟於事。對此，長庚毒物實驗室兼任護理師、無毒生活達人譚敦慈指出，許多人會在浴廁使用電風扇，希望幫助通風或是「吹乾」濕氣，但其實電風扇只是把濕氣往別處吹，效果不如除濕機或是排風扇。還有一些日常擺放在浴廁裡的物件，也會是黴菌滋生的幫兇。如果讓浴廁常保清淨，譚敦慈提供她自己日常的作法：

(資料來源/《譚敦慈的安心生活全圖典》三采文化、圖／中時新聞網陳友齡製）

●浴廁清潔重點在保持乾燥

譚敦慈強調，浴廁裡常見晾掛濕毛巾、未乾的沐浴用品、軟爛積水的肥皂盤，這些都是黴菌滋生的養分。

譚敦慈建議，避免發霉的重點是將潮濕的用品擦乾，也不用放在地上，最好收置在較高處，避免形成積水；未乾的毛巾盡量在室外曬乾；牙刷也不要置放在漱口杯裡，使用後先把牙刷甩乾，再放在個別有瀝水孔的牙刷架。

使用過的毛巾不要掛在浴室裡，否則容易發霉，當毛巾摸起來感覺黏黏滑滑，表示已滋生大量細菌，如果長出黑色斑點，代表已經發霉了，就要丟棄。

軟爛的肥皂最容易滋生細菌，趕快丟棄不要再用。譚敦慈還會把肥皂切成小塊分次用，每塊大約一至二週左右用完。並且使用能瀝水、架高離開地面的肥皂盒，才能避免細菌滋生。

●除溼要有效率 除濕機比電扇更適合

譚敦慈指出，浴廁使用完之後，室內濕度及溫度都較高，對黴菌是很好的生長環境。建議最後一個洗澡的人，用冷水沖洗浴室牆壁及地板降溫，再用刮刀把水刮淨，會比只用抹布擦拭更為乾爽。

浴室使用完畢後，應打開抽風機來保持乾燥，如果沒有抽風機，建議一至二天使用一次除濕機。除濕時，記得把馬桶蓋蓋上，以免影響除濕效果。有人會用電風扇吹，其實是把濕氣往其他地方吹。

●看不見的排水管藏汙納垢 就靠定期保養

許多人納悶，即使浴廁表面上看起來已經維持乾爽，為什麼過不了多久還是會發霉甚至傳出臭味，兇手就藏在看不見的排水管裡。

排水管不但容易因為潮濕發霉，還會暗藏細菌，更可能透過住戶共通管道散布病菌。譚敦慈建議，定期用保養型清潔劑清洗排水孔，以保暢通。若未常清理，已稍微堵住，請用強效疏通劑。

譚敦慈在《譚敦慈的安心生活全圖典》一書中提醒，使用浴廁清潔劑時，要特別注意通風，尤其強效清潔劑都是強酸或強鹼，使用時一定要戴手套、護目鏡，穿長袖，避免噴到臉及眼睛。