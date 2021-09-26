印度在美國印太戰略中的地位漸趨重要，美國政府在印度總理莫迪到訪之際，交還了157件印度古文物，以展現友誼。

印度外交部今晚發表聲明，美國政府在莫迪（Narendra Modi）訪問期間「移交」了157件古文物，莫迪對於這些文物的「回歸」表示深切感謝。

聲明說，莫迪和美國總統拜登（Joe Biden）承諾會加強打擊古文物的偷盜、走私和非法交易。

根據印度外交部，這些古文物包括一尊1.5公尺高、可追溯至公元第10世紀（10th CE）的沙岩材質神祇浮雕，以及一尊僅8.5公分、可追溯至第12世紀的青銅材質舞神像。

聲明說，約有45件古文物是屬於公元前的物品，其餘大部分是第11至14世紀，有大約半數是與印度教、佛教和耆那教相關的雕像；就材質而言，則有金屬、石料和赤陶。

印度外交部並未說明這些古文物是如何流落到海外，但稱莫迪政府會持續努力尋回散落國外的古文物。

這並不是美國第一次歸還來自他國的古文物。2018年，美國政府歸還了1901年從菲律賓中部小鎮取走作為戰利品的3座百年教堂大鐘，修補美菲歷史傷痕，並向經常抨擊美國的總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）表達善意。

莫迪正在美國進行3天訪問，出席美印雙邊會談、四方安全對話（Quad）領袖峰會以及聯合國大會。

他在與拜登舉行雙邊會談時，盛讚印美關係正開啟新的篇章，之後在聯合國大會上譴責海上擴張以及控制海洋的作法，雖未點名任何國家，但外界解讀是指中國在南海的行為。（編輯：林憬屏）1100925