1名單親母親在網路上控訴前夫家庭，她說她的女兒從小到大參與大大小小朗讀比賽屢獲佳績，但前夫的家庭從未為女兒慶賀，某次女兒拿到縣賽資格，前夫的母親竟對她女兒說「妳去比『話唬爛』的比賽哦？比那個沒用啦！認真讀書卡實在」，讓她憤怒無比，並向女兒喊話「媽咪一定站在後面陪妳」。

該名母親在臉書「爆怨公社」發文表示，她的女兒日前代表學校參加閩南語朗讀區賽，獲得第4名殊榮並晉級能參加縣賽，之後她的前夫家得知此事，前夫的媽媽非但沒有鼓勵、肯定孩子，還對孩子說「妳去比『話唬爛』的比賽哦，比那個沒用啦！認真讀書卡實在」。

1名單親母親控訴，某次女兒拿到朗讀縣賽資格，前夫的母親竟對她女兒說「妳去比『話唬爛』的比賽哦？比那個沒用啦」。（翻攝自臉書「爆怨公社」）

該母親發文怒嗆「真的很悲哀的家庭，講這種低能話」，她說女兒從小就不斷在比賽中獲得佳績，一路從國小比到國中，但前夫家庭卻只重視學業成績，從未為孩子慶賀，她希望女兒不要被對方家庭影響自信心，全力以赴參與縣賽，PO文最後向女兒喊話「寶貝，媽咪一定一直站在妳後面陪妳」。

其他網友留言說，「真是差勁的家庭，媽媽硬起來，站在孩子前方替她擋住風雨」、「好沒水準的長輩，而且感覺非常現實又勢利眼」、「妹妹加油！證明自己給他們看，妳是很棒的」、「只要出去比賽都是替自己的未來加分，不管名次如何都是孩子成長的養分」、「孩子已經國中了，懂得明辨善惡，你要繼續鼓勵她」。