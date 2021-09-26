洋基史坦頓在紅襪主場轟出逆轉的滿貫全壘打。（MLB臉書）

今年季末的「基襪生死鬥」第2戰落幕，洋基落後了大半場比賽，最後在第8局靠著「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)的滿貫全壘打翻盤，終場以5-3逆轉擊敗紅襪。賽後雙方的戰績同樣成為88勝67敗，仍在美聯外卡各佔一席，將於系列賽最終戰分出高下。

紅襪捕手普拉威基(Kevin Plawecki)第3局以陽春炮先馳得點，5局下紅襪連續敲安，洋基及時換下先發投手柯提斯(Nestor Cortes Jr.)，但接手的金恩(Michael King)被打成滿壘，然後暴投失掉1分。在這危急的時刻，金恩突然大發神威，接連三振兩位打者成功解圍，紅襪痛失大局的機會。

第8局紅襪投手浩克(Tanner Houck)開局連K兩人，但他又一口氣保送兩位打者，成為惡夢的開端。紅襪趕緊換上左投賀南德茲(Darwinzon Hernandez)來對付左打的雷佐(Anthony Rizzo)，賀南德茲卻在緊要關頭投出觸身球，他先前已投了3顆壞球，這球就算被雷佐閃開也是四壞球保送。

洋基沒有安打就攻佔滿壘，接下來輪到右打者史坦頓，賀南德茲不知為何第一顆就投了紅中，史坦頓出棒之後停在原地看球，賀南德茲就知道完了，滿貫全壘打！這球一路飛越紅襪主場左外野的「綠色怪物」，掉到觀眾席後面，連球迷都接不到，官方計算為452呎的特大號全壘打。

這是史坦頓本季第33轟，他以91打點領先全隊，並且是洋基60年來首位在紅襪芬威球場第8局轟出逆轉滿貫炮的球員，前一場也是他以3分彈轟垮紅襪。紅襪9局下半以陽春炮縮小比分差，但終究沒能追上，洋基取得5連勝。