49 歲武打明星趙文卓，近日參加陸綜《披荊斬棘的哥哥》翻紅，人氣持續攀升，而他與妻子張丹露結婚15年，育有2女1子，其中大女兒不僅是學霸，還多才多藝，昨(25日)是她14歲生日，她也曬出自拍美照，長得亭亭玉立的她，蛻變成小女人，令人驚艷不已。

趙文卓大女兒25日在社群發文，「按時長大，一年一次吹蠟燭時間到，過去已去，未來已來，祝自己14歲生日快樂」，並附上兩張自拍美照，只見她留著浪漫長髮，穿著緊身上衣搭短裙，看上去成熟不少，身材纖細還有雙大長腿，美貌引起熱議。

趙文卓14歲大女兒長著亭亭玉立。(圖／翻攝自RZ-玫瑰微博)

張丹露發文替女兒慶生。(圖／翻攝自張丹露微博)

「小美女越來越漂亮了」、「長大了，和卓哥好像」、「才14歲長得好成熟」。其實趙文卓大女兒遺傳父母好基因，才14歲身高將近170公分，還有著甜美臉蛋，媽媽張丹露也曬出多張女兒舊照，感性發文「雖不能陪你吹蠟燭，但全家人的心都與你同在，祝我的大公主玫瑰14歲生日快樂，放心的飛吧，我心中的鳳凰，全家人都是你精神上的焦點，照顧好自己，全家人都很想你」。

趙文卓也轉發老婆貼文，並留言送上祝福：「生日快樂！我的大公主，愛你！」趙文卓對女兒的教育非常用心，2年前送她到瑞士就讀貴族學校，雖因為疫情暫時回來，但日前也已回到學校讀書，網友也大讚她小小年紀，就可以獨自到國外讀書，相當成熟獨立。