行政院長蘇貞昌近日赴立院報告指出，台灣今年經濟成長提升，預估全年成長率可達5.88％，並喊出要替軍公教加薪。而攸關一般勞工薪資的基本工資審議委員會將於10月8日舉行會議，討論明年度基本工資是否調漲及漲幅。此外，各黨皆提出《最低工資法》修法草案，但目前進度都還卡在立院衛環委員會一讀。

蘇貞昌近日到立院報告「新冠肺炎防治及紓困振興特別預算追加案」並表示，今年的經濟成長率有望達到5.88％，國發會主委龔明鑫甚至認為，若加上振興五倍券效益，應該可以超過6％。

蘇貞昌也更進一步指出，台灣近期能夠守住疫情、守住國安，倚靠的是全體國人及百工百業，並加碼表示，將審酌各項客觀條件，適時調整軍公教薪資，以肯定軍公教付出，並盼能由政府自身做起，帶動企業調薪。

蘇貞昌說，雖尊重基本工資審議委員會意見，但希望該會議委員能兼顧勞資平衡，讓勞工達到最高照顧。而現行基本工資月薪為2.4萬元，時薪為160元。

此外，各黨皆為《最低工資法》提出修法草案。國民黨立委徐志榮、民進黨立委江永昌、范雲等人皆提出立委修法版本，而民眾黨、時代力量也分別提出黨團版本。但目前各版草案皆於立院衛環委員會一讀待審。