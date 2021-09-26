南韓24歲男星車銀優，因俊俏的外表與183公分高䠷的身材，被媒體及粉絲譽為「臉蛋天才」，加上靦腆的笑容，使他受到大批女性鐵粉的愛戴，人氣直衝天際。經過多年的努力，近日他也傳出在首爾江南砸下鉅額買豪宅，鄰居竟然是另一名女神，令粉絲們羨慕不已。

根據韓國媒體《BIZ韓國》的報導，車銀優今年7月7日在沒有貸款的情況下，購入了位於首爾江南區清潭洞「Bill Polaris」的頂樓豪宅，這棟高級大樓擁有地下3層、地上20層，每一層都只有一個住戶，不僅能夠極度保護住戶的個人隱私，車銀優所購入的頂樓豪宅更能飽覽漢江美景，而豪宅室內空間大約50坪左右、擁有4個房間、3間衛浴，就連「戲劇女神」朴敏英也是這棟豪宅的住戶。

另外，報導中也提到，車銀優所購入的頂樓豪宅，前屋主為三星物產理事會議長崔治勳，2012年2月以38億韓元（約新台幣8900萬元）購入，今年再以49億韓元（約新台幣1.1億元）轉賣給車銀優，從中賺進11億韓元（約新台幣2500萬元）的利潤，崔治勳精準的投資眼光也讓外界感到相當驚訝。

車銀優的粉絲得知消息後，也紛紛驚呼「車銀優的努力果然有收穫了」、「臉但跟財力都讓人羨慕」、「請問車銀優家中有缺管家嗎？」、「要我去刷馬桶我也可以」、「光想每天早起都能看到漢江的畫面就覺得爽」、「車銀優~我可以嫁給你嗎？」引發熱烈討論。