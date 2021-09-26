新北市板橋1名網友日前在當地市場，看見1名竹筍小農攤販竟拿著削竹筍用的小彎刀「當眾削腳皮」，讓網友直呼噁心、沒有職業道德；其他網友則笑說「原來是賣『足筍』」、「自以為賣『腳』白筍」、「莫非這是美味的祕方」，也有不少人分享看到的噁心畫面，有攤商拿鐵籤剔牙，或是小便完未洗手就手作食物，

該名網友在臉書「爆料公社二社」發表1張圖控訴，新北市板橋區某市場內1名男性小農在擺攤賣竹筍時，竟在座椅上拿削竹筍用的小型彎刀，當眾削起腳皮，讓他怒批「你噁不噁心啊？」「有點職業道德好嗎？」照片中該男子將左腳放在大腿上露出腳底，右手拿彎刀開始削腳皮。

新北市板橋1名網友日前在當地市場，看見1名竹筍小農竟拿著削竹筍用的小彎刀「當眾削腳皮」，讓網友直呼噁心、沒有職業道德。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

網友看到照片後紛紛留言很噁心，「原來『足筍』才是正解」、「美味的秘方竟然被捕捉到了」、「太勾郎」、「應該自以為是腳白筍」、「檢舉板主，午飯時間po這個，剛好便當配菜竹筍，吃一半害我沒胃口」、「這我真的不行！太噁了！不怕髒嗎」、「阿北的腳皮筍/一斤150元」。

大陸先前有民眾在市場直擊有工人將紅豆、米等八寶粥食材分批倒在地上，接著便光著腳踩上去進行攪拌，且工人的腳底都還是黑色的；不少網友也分享看到的市場噁心畫面，有攤商在路邊小便完未洗手就幫客人「包麻糬」，有攤商是一邊抓屁股一邊包小籠包，還有紅豆餅攤商拿翻動用的鐵叉子剔牙。