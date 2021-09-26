【愛傳媒陳朝平專欄】9月16日，中國大陸申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）後，9月22日，台灣不甘示弱，也宣布向紐西蘭提出申請加入CPTPP。下一階段兩岸新型鬥爭浮上檯面。緊接著，9月23日全天中共解放軍共有24架各型軍機在台灣西南至東南一帶空域演訓。

解放軍軍演，志在阻止台灣加入CPTPP？

軍演無法嚇阻CPTPP會員國批准「台澎金馬特殊關稅領域」（即中華台北）加入COTPP，也無法提高中國加入CPTPP的進程與機率。換言之，軍演與CPTPP之間不存在任何「因果關係」或「相關係數」，錯認軍演志在嚇阻台灣加入CPTPP，嚴重低估了北京決策者與解放軍的智慧。

解放軍軍演，志在嚇阻台獨？軍演地點距離台灣本島甚遠，嚇阻台獨，應有其他良策。再說，兩岸軍力對比，天壤之別，打小鳥何須出動大砲？

合理的推論，解放軍軍演，無論是軍機穿梭海峽中線、「侵入」我防空識別區、軍艦軍機繞台巡航，無論演訓地點在台灣西南方海空域、海南島東南沿海、還是舟山群島附近海域；一在宣示國土疆界，一在表明台灣是中國不可分割的一部分，一是藉機偵蒐台灣的空防信號頻率和反偵測的能力。

細心觀察近年來解放軍在台海四周軍事演訓的強度和頻率，不難發現，和中美衝突升高以及美國海空軍佈防、巡弋台海、南海和印太地區的頻率，呈現了高度的正相關。

要說解放軍軍演，是因為台灣加入CPTPP，或是說，因美國軍售台灣增加，解放軍軍演，似乎都有點夜郎自大的味道！

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