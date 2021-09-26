【愛傳媒葉毓蘭專欄】9月24日在立法院，游院長特別提醒我25日早上在宜蘭有件大事，希望我能夠去參加，那就是高鐵延伸宜蘭計畫的宜蘭端站址地方說明會。

同為宜蘭鄉親的我與游院長，都深切地明白高鐵站延伸至宜蘭對鄉親的意義之大，我於63年前在宜蘭出生、成長，我的出生地進士派出所就是現在的縣政中心、親人們都住在宜蘭車站附近，宜蘭對我來說就是家鄉，但在國道五號開通以前，宜蘭並不是個能夠說回家就回家的地方，不論是九彎十八拐或是繞行北海岸，都得花費大量的時間。

在國五開通之後，回家的路雖然方便了，但每到假日仍然要面臨噩夢般的觀光車流，例如25日早上我八點半從台北出發，想參加自十點開始的說明會，車子卻仍然堵在了北二高以及雪隧等交通熱點，讓我對高鐵站的設立必要性與重要性更有感受。

交通部簡報所提出的四城、宜蘭、縣府、羅東四個方案各有優缺，也都各有其支持者，我在會中也呼籲，中央應該將眼光放遠，高鐵站設立所服務的對象是四十五萬的宜蘭鄉親，如同我一再強調的交通倡議一樣，人民想要的一直都很簡單，就是有一條便捷又安全的路線回家！

作者為立委、前警大教授

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