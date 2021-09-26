斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。（陳麒全攝）

斯洛伐克捐贈我國的16萬劑AZ疫苗，26日清晨運抵桃園機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批AZ疫苗將提供第2劑造冊接種使用。

歐洲聯盟（EU）在7月時公布斯洛伐克將捐贈我國1萬劑COVID-19疫苗。不過，斯洛伐克政府在24日宣布，經其外交部、經濟部及衛生部協調促成，決定提高捐贈台灣疫苗數量為16萬劑AZ疫苗，除了AZ疫苗，台灣也會收到斯洛伐克Fibrochem公司贈送的一批手術防護衣。

這批受贈的AZ疫苗由長榮航空BR-66班機以客機載貨方式運送，於26日清晨6時14分運抵桃園國際機場，班機因沒有旅客，落地後滑行停靠於503機坪，在完成開艙消毒作業後，由地勤人員將放置於貨艙中的溫控櫃卸下，由海關關員完成通機邊驗放通關程序後，經拖車送往貨物碼頭裝入冷鏈貨車，載往指定冷儲物流中心存放，進行後續檢驗封緘作業。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥25日表示，日本與斯洛伐克分別捐贈的50萬、16萬劑AZ疫苗，將提供第2劑造冊接種，至於開放年齡層將另行說明。