不許人間正道喪，願與眾生共沉淪，問菩提親斬罪者皇隳禁世煇煌！最極端的一刀，劃出悶雷沉響；罪首墜地，驚睹者詫然無語，唯聞鮮血滴滴落土，卻似敲響轟然喪鐘，驚心一刀，是斬斷長久的信任與團結，也劃開一場極端風暴的序幕！

兄弟無情是非終，神道殺劫鳳裳計，褪色的情誼，變調的信任，帝隳一掌取命神道師，轟然掌出，卻是意外結果；同一時間，深入洞中欲救伽樓尋紘的道即墨，卻是不見任何人影，驚疑未止間，就在此時，一雙熟悉腳步踏上！

殘月如血災九洲，末日啟示現異象，疾風千里中漫天星殞，惟見一人，橫越天地之主宰，砰訇震天鼓為末法時代敲響第一聲，塵界淪亡！縱眼前橫亙是沉淪舉世的禍端，面對畢生首見之強，月無缺眾人分明怒火當頭，心下戰慄猶生，問世初招，盡毀百里方圓，月無缺正面一接，首當其衝，登時骨裂重創，局勢已倒傾，絕望難為生，原無鄉燃命易能，唯求越限一擊！欲知最精彩結果，請不可錯過黃文擇布袋戲，《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第33章：終極現主宰，烽火見情義；《霹靂兵烽決之碧血玄黃》第34章：物之心、人之心。