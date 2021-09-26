我國日前向紐西蘭遞出「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)入會申請，農業身為受影響明顯領域，農委會將於明(27)日於立院提出相關報告，根據明天報告內容指出，一方面將爭取我重要敏感農產品排除降稅，或採取較長降稅調適期等，也提出7大因應配套措施，目標5年外銷金額增500億。

CPTPP共計有澳大利亞、汶萊、加拿大、智利、日本、 馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、秘魯、新加坡及越南等11個會員，根據統計，109年我國農產品出口至CPTPP各會員金額為15.7億美元，占我農產品出口總值49.1億美元的32.1％；自CPTPP各會員進口農產品總額則為41.0億美元，占我農產品總進口值153.7億美元的26.7％。

我國目前農產品平均關稅為15.6％，實施關稅配額與特別防衛措施產品計有20項，包括稻米、花生、紅豆、大 蒜、乾香菇、乾金針、椰子、檳榔、鳳梨、芒果、柚子、 柿子、桂圓肉、東方梨、香蕉、鹿茸、液態乳、雞肉、 豬腹脅肉、動物雜碎。

根據農委會明日報告內容指出，CPTPP會員每年進口農產品總額約2200億美元，而我國109年農產品外銷至CPTPP會員國為 15.7億美元，顯示仍有很大的成長空間。加入CPTPP後， 我國農產品可享受會員提供的農產品優惠關稅，將帶來外銷契機。此外，也有利於吸引各國農企業來台投資，運用台灣技術優勢生產及加工出口。

該報告指出，政府將持續分析CPTPP各國對我關切之農業議題與產品項目，並參考各會員市場開放承諾， 研擬我談判立場與因應對策，爭取我重要敏感農產品排除降稅，或採取較長降稅調適期，以及實施關稅配額、 防衛措施等保護機制，農委會也將持續運用農產品受進口損害救助基金，以減低對我農業的負面衝擊，並掌握外銷契機。

此外，農委會也提出7大農業部門因應對策及配套措施，包括推動進擊型農業、 推行地產地消、 建構完整冷鏈場域與供應鏈、擴大對地綠色環境給付、發展六級化產業、強化檢疫與檢驗，以及擴大推動農業保險。目標達到加入 CPTPP的5年後，農產品外銷金額增加新台幣500億元的目標。