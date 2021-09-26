韓劇《魷魚遊戲》登上影音平台短短幾日，便奪下全球熱門排行榜第1名，掀起不少影迷熱烈討論。一名男網友表示，花1天的時間就將劇追完，對劇本及演員的演技讚嘆不已，他好奇問及「台灣過去好像沒拍過生存遊戲題材的戲劇？有八卦嗎？」

原PO昨（25）日於PTT八卦板發文指出，只花1天的時間就把9集的《魷魚遊戲》看完了，整體畫面的精緻感、劇情發展，及演員細膩的演技「真的好到沒話說」，就連日本過去也有拍攝過相似的作品，「台灣好像沒有拍過生存遊戲的題材？」

原PO接著說，前幾年的《植劇場－天黑請閉眼》有稍微擦到邊，最多只能算是驚悚片，但生存遊戲這類型的題材已經很久了，「台灣是不是拍不出來？是資金問題？還是劇本？或是沒有好的演員？有沒有八卦？」

貼文曝光後，引發網友熱議，「沒經費吧！都是偶像劇居多」、「若要拍生存遊戲，光是遊戲關卡的道具，就要花很多錢了」、「搭景要錢、一堆演員也要錢，台灣演藝圈就是你現在看到的這樣」、「台灣拍的都是大企業的生存劇吧」。

其中一名網友則直言，韓國最可怕的是，連低成本也能拍得出質感，就連劇中的小角色也演得可圈可點，反觀台灣戲劇劇本過於侷限、演員也缺乏專業訓練，就算給再多錢也拍不出來像樣的作品，頂多就是自嗨，走不出國際。」