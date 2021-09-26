出道前曾擔任幼兒園老師的女星楊晨熙，還曾修教程到國小實習過，可見非常喜歡小朋友，之後她加入幼幼台開啟「果凍姐姐」人生，甜美清新外型擄獲大、小朋友芳心，是公認的兒童台女神，而穿衣尺度大解放的楊晨熙，近日勇揭一張零修圖舊照，肥肚三層肉見客，她坦言美麗是努力來的，曾有「體型失態」過。

以「果凍姐姐」身分為大眾所熟知的楊晨熙，曾跟《大學生了沒》班底大飛有過一段8年戀情，感情事經常引發討論，但她如今已恢復單身，也從兒童台姐姐轉跑道成為全職藝人，楊晨熙將重心都放在工作上，在許多談話性或美妝節目都能看到她的身影。

2016年楊晨熙從「果凍姐姐」身分畢業後，不僅拓展演藝事業版圖，穿搭也卸下包袱，尺度越來越大，經常分享火辣美照，但她日前卻在IG限時動態大方分享一張身材走樣的舊照，表示如今的魔鬼身材都是努力瘦身來的，自嘲：「我也是有體型失態的時候，還好『校正回歸』了！」。

楊晨熙公開減肥前的照片，坦言曾經身材失態。(翻攝自楊晨熙IG)

只見舊照中的楊晨熙，四肢依然纖細，但拉開黑色上衣露出中段，卻不見如今讓她自豪的小蠻腰，而是堆疊的三層肥肥游泳圈，還鬆鬆垮垮連肚臍在哪都找不到，女神形象崩毀，但經過努力健身減肥後，對比照中楊晨熙上爆乳下蠻腰，玲瓏身材緊緻無贅肉，還露了白皙長腿，跟過去的差別真的很大，如今根本是性感女神。