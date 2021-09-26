紅雀隊3-2-5-4-2-8-6雙殺。（紅雀臉書）

聖路易紅雀季末打出了傲視全聯盟的15連勝，他們26日以8-5擊敗小熊，連續半個月不知輸球滋味。更重要的是紅雀從71勝69敗的中段班一口氣殺到86勝69敗，成功佔住國聯外卡第2席，從落後3場勝差現在倒贏5場，展現「憤怒鳥」軍團的勇猛。若不是費城人也拿下5連勝，紅雀幾乎就篤定打進季後賽。

紅雀1935年寫下隊史最長的14連勝，至今86年終於被突破。連勝的時候做什麼都是對的，教練換投的決策都是正確無比，打者都會適時擊出安打，連勝就是這麼美好，包括一次罕見的雙殺守備。

第8局下，小熊攻佔一三壘，奧蒂嘉(Rafael Ortega)擊出內滾，但此時才1出局，紅雀一壘手接球立即回傳本壘給捕手，奧蒂嘉安全上一壘。照理說小熊應該是滿壘了，他們卻因為跑壘失誤而葬送全局！

三壘跑者博特(David Bote)已經衝到半途，被紅雀捕手倒追回去，然後傳給三壘手成功夾殺，博特出局。沒想到小熊另外兩位跑者奧蒂嘉、湯普森(Trayce Thompson)還在迷航中，紅雀三壘手傳給補位一壘的二壘手要夾殺打者奧蒂嘉，二壘手忽然又傳向三壘給捕手（捕手站在三壘前）來夾殺湯普森，捕手傳給補位二壘的中外野手，再由中外野手傳給補位三壘的游擊手觸殺湯普斯，雙殺！

因為紅雀野手到處補位，成為一次非常奇特且令人眼花撩亂的「3-2-5-4-2-8-6雙殺」，全部的野手僅有左右外野手沒有參與，這記混亂的雙殺大概也讓官網play-by-play的文字轉播手忙腳亂。